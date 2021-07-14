Kas Ağrısı Neden Olur? Kas Ağrısı Belirtileri Nelerdir? Kas Ağrısına İyi Gelen Yiyecekler

Kas ağrısı her yaş grubundan insanda aktif olarak görülebilen hastalıklardan birisidir. Çoğunlukla ileri yaş gruplarında ve ağır işlerde çalışan kişilerde görülen kas ağrısı tedavi edilmediği durumlarda bireylere rahatsızlık hissi vermektedir. Peki, kas ağrısı belirtileri nelerdir? Kas ağrısı tedavisi nasıldır?





Kas Ağrısının Nedenleri Nelerdir?



Kas Ağrısı Belirtileri Nelerdir?



Kas Ağrısına Ne İyi Gelir?



Kas Ağrısı Nasıl Geçer?

Kas Ağrısına İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?



Kas ağrısı pek çok farklı faktörden kaynaklanabilmektedir. Alanında uzman doktorlar kas ağrısının en yaygın sebeplerini bildirirken yetersiz beslenmeye dikkat çekmiştir. Alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda• Yetersiz beslenme,• Burkulma,• Kasları zorlama,• Stres,• Dehidrasyon,• Düzensiz uyku,• Aşırı spor yapmak,Olarak belirtmiştir. Kas ağrıları her ne kadar farklı sebeplerden dolayı ortaya çıksa da bireylerde kas ağrılarının görülme sebepleri benzerdir. Peki,çoğunlukla çeşitlilik göstermektedir. Ancak kimi zaman başka hastalıklar da kas ağrısına sebep olur. Pek çok bireyde görülen• Uzun süreli kas ağrısı,• Hareket kısıtlanması,• Vücudun çeşitli bölgelerinde meydana gelen kramplar,• Kas yorgunluğu,• Kas tutulmaları,• Kas grubu hassasiyetleri,Kas ağrısı belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda kas ağrısının rahatsız edici boyutlara geçmesine izin verilmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Alanında uzman doktorlar kas ağrısı tedavisinde en etkili yöntemleri gerçekleştirerek kısa süre içerisinde kas ağrılarının ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Peki,Kas ağrısı ile karşılaşan pek çok kişi kas ağrısının nasıl geçeceği konusunda araştırmalar gerçekleştirmektedir. Kimi zaman ağrıyan bölgeye masaj yapılması kimi zaman ise kas gevşetici ilaçlar kullanılması kas ağrısına iyi gelen yöntemler arasında yer almaktadır. Tüm bunların yanı sıra geçmeyen kas ağrıları doktor kontrolü ile tedavi edilirken bazı zamanlarda da bitkisel yöntemler tercih edilmektedir. Kas ağrısına ne iyi gelir? Sorusu sorulmadan önce ağrının şiddetinin bilinmesi son derece önemlidir. İleri seviye kas ağrılarında herhangi bir doğal yöntem kullanılmadan doktor kontrolüne gidilebilir. Bunun yanı sıra hafif ve belirli bir sebepten dolayı ortaya çıkan kas ağrılarında isetercih etmek mümkündür.• Su tüketimi artırılmalı ve günde en az 2 litre su içilmelidir.• Sakatlık sonrasında meydana gelen ağrılarda ağrılı bölge dinlendirilmelidir.• Fiziksel aktiviteler sonrasında meydana gelen kas ağrılarında esneme hareketleri gerçekleştirilmelidir.• Ağrılı bölgeye buz uygulaması yapılmalıdır.• Kas ağrılarına masaj yapmak iyi gelmektedir.• Kas ağrısına sebep olabilecek stres faktörü ortadan kaldırılmalıdır.• Urun süreli ve geçmeyen kas ağrılarında zaman kaybetmeden doktor kontrolü gerçekleştirilmelidir.Alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusundalistesi oluşturulmuştur. İşte• Zencefil• Ispanak• Narenciye• Buğday,• Bulgur,• Karabuğday,• Yulaf,• Kinoa,• Tam tahıllar,Kas ağrısına iyi gelmektedir. Ara öğünlere ya da ana öğünlere eklenebilecek olan bu besinler kas ağrısı şikayetini azaltmanın yanı sıra kas zedelenmelerine karşı da etkilidir.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmesi ve doğru tedavi yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir.