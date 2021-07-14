İsilik nedir? İsilik neden olur? İsilik nasıl geçer?

İsilik, ortam sıcaklığının artması ile birlikte, her yaştan kişide görülebilen isilik, bir çeşit cilt rahatsızlığıdır. Genellikle sıcaklık ve nemin yüksek olduğu yaz aylarında, toplumda yaygın olarak karşılaşılan isilik, yeni doğan bebeklerde ve küçük yaştaki çocuklarda daha sık görülür. Çoğunlukla karın, sırt, göğüs, karın, boyun, kol ve bacaklarda görülen isilik, vücudun kıvrımlı ve boğumlu yerlerinde daha sık görülen kırmızı-pembe kabartılardır. Peki isilik neden olur? İsilik nasıl geçer? İsilik nasıl tedavi edilir? Sizler için yanıtladık.





İsilik Nedir?

İsilik Neden Olur?



İsilik Belirtileri Nelerdir?



İsilik için ne zaman doktora gidilmelidir?



İsilik Nasıl Geçer?



İsilik Nasıl Tedavi Edilir?



İsilik Nasıl Önlenir?



İsilik ter kanalarının tıkanması sonucunda oluşan bir kaç çeşit cilt döküntüsüne verilen ortak isimdir.İsilik genellikle bebeklerde görülse bile, sadece bebeklere özgü bir durum değildir. Özellikle sıcak ve nemli havalarda yetişkinleri de etkiler. Normal şartlar altında kendi kendine geçen bir durum olan isiliğin daha ciddi formları tıbbi bakım gerektirebilir. Ancak hem yetişkinlerde hem de bebeklerde isilik tedavisinde ilk adım hemen her zaman cildi serinletmek ve terlemeyi önleyici adımları atmaktır.Normal şartlar altında vücut çevresel sıcaklığın artmasına karşı, ısı dengesini sağlamak için fazla ısıyı ter bezlerinden salgılanan ter ile birlikte dışarıya atar. Terin buharlaşması vücudun soğumasını sağlar.Bu aşamada çevresel veya diğer faktörlerden dolayı vücutta aşırı terleme görülürse, ter kanallarında tıkanıklıkların ve kistlerin gelişmesine rastlamak mümkündür. Ter kanallarındaki tıkanıklık nedeniyle dışarıya atılamayan ter cildin alt katmanlarından üst tabakasına sızarak çıkar ve kızarıklık olarak görülen bir tepkimeye yol açar.-Küçük kırmızı-pembe lekeler-Kızarıklık ve hafif şişlik-Kaşıntı ve iğne batma hissi-Acı ve hassasiyet-Parlak kırmızı, iltihaplı geniş yamalar-Ateş ve-veya titreme-Etkilenen bölgede sıcaklık, şişme veya artan ağrı-Kabarcık ya da yaralardan irin akması-Koltuk altı, boyun veya kasıkta şişmiş lenf bezleri gibi enfeksiyon belirtileri gözleniyorsa doktora görünmelidir.İsilik normal şartlar altında kendiliğinden ve sorunsuz bir şekilde iyileşir. Ancak bazı nadir vakalarda bakteriler tarafından enfeksiyona, ve dolayısıyla iltihaplı ve kaşıntılı püstüllere yol açabilir.İsiliğin daha hafif türleri için isilik görülen bölgeyi serin ve temiz tutmak, aynı zamanda da aşırı ısınmayı önlemek bu iyileşme sürecini hızlandırabilir. Normal şartlar altında cildin soğumasıyla birlikte isilik hızla temizlenir.Bununla birlikte daha şiddetli ve ağır isilik vakalarında hem rahatsızlığı gidermek hem de olası komplikasyonları önlemek için merhemlere başvurmak gerekebilir.-Sıcak havalarda dar olmayan, hafif giysiler giyilmelidir.-Klimalı ortamlarda durulmalıdır.-Cildi kurutmayan sabun ya da duş jelleri kullanılmalıdır.-Serin kompreslerden faydalanabilir.-Gözenekleri tıkayabilen petrol veya mineral yağı içeren kremler ve merhemleri kullanmaktan kaçınılmalıdır.sorularının cevapları bu şekildedir. Yukarıdaki önerilere uyarak isiliğin önüne geçebilirsiniz.