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EKPSS Tarihi Belli Oldu mu? 2022 EKPSS Ne Zaman? EKPSS Puanı Kaç Yıl Geçerli?

EKPSS Tarihi Belli Oldu mu? 2022 EKPSS Ne Zaman? EKPSS Puanı Kaç Yıl Geçerli?

Kamu Personeli Seçme Sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından engelli vatandaşlar için düzenlenen EKPSS gündeme geldi! Kamu kurum ve kuruluşlarına çalışmak isteyen engelli vatandaşlar için düzenlenen EKPSS ne zaman yapılacak? 2022 EKPSS tarihi belli oldu mu? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ne zaman?

Güncel / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:59
EKPSS Tarihi Belli Oldu mu? 2022 EKPSS Ne Zaman? EKPSS Puanı Kaç Yıl Geçerli?

Her yıl ÖSYM tarafından kamu personeli seçmek için yapılan KPSS sınavı bu yıl de gerçekleştirildi. Yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrasında EKPSS tarihi belli oldu mu? sorusu gündeme geldi. Milyonlarca engelli adayın merakla beklediği 2022 EKPSS ne zaman? EKPSS puanı kaç yıl geçerli?


EKPSS Ne Zaman?


Kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak yer almak isteyen engelli vatandaşlar için her yıl EKPSS yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yılın belirli dönemlerinde gerçekleştirilen EKPSS sınavının ne zaman yapılacağı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sınava girmeyi planlayan adaylar 2022 yılı için sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu olan engelli bireylerin gireceği EKPSS ne zaman? sorusuna henüz yanıt verilmedi. Sorunun cevabına resmi bir açıklama beklenirken her yıl olduğu gibi bu yıl da 2022 EKPSS sınavının eylül ayında yapılması bekleniyor. Bu duruma göre 2 yılda bir gerçekleştirilen EKPSS puanları kaç yıl geçerli?

2022 EKPSS Puanları Kaç Yıl Geçerli?


2021 yılında düzenlenmeyecek olan ve EKPSS önümüzdeki yıl eylül ayında yapılacak. Milyonlarca ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli bireylerin beklediği 2022 EKPSS puanları kaç yıl geçerli olacak sorusu ise her geçen gün daha fazla merak ediliyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak çalışmak için girilen EKPSS puanları dört yıl geçerlidir. Ancak bu dört yıl sonunda yeni bir sınavın gerçekleşmemesi durumunda sınav sonuçları bir sonraki sınava kadar geçerli olacaktır. Peki, EKPSS'de kaç soru var?



EKPSS'de Kaç Soru Var?


EKPSS'de genel yetenek ve genel kültür testi olarak iki ayrı test grubu bulunmaktadır. EKPSS'ye giren adaylar her iki grubu da çözdükten sonra sonuçları belirlenerek atamaları gerçekleştirilmektedir. İşte EKPSS'de kaç soru var? Sorusunun cevabı!

• Genel Yetenek Testi
• Türkçe 15 soru
• Matematik 15 soru

• Genel Kültür Testi
• Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 10 soru
• Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 soru
• Türkiye Coğrafyası 5 soru
• Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 soru
• Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6 soru

Sorulmaktadır. EKPSS'ye girecek olan adaylar 2022 EKPSS tarihi açıklamasının ardından EKPSS sınavı başvurularını ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirecektir. ÖSYM'den konuya dair resmi bir açıklama gelmemiştir.

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