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Ahmet Albayrak kimdir? Ahmet Albayrak kaç yaşında? Yeni TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak nereli?

Ahmet Albayrak kimdir? Ahmet Albayrak kaç yaşında? Yeni TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak nereli?

Ahmet Albayrak, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi. Bunun üzerine Ahmet Albayrak kimdir? Ahmet Albayrak kaç yaşında? Ahmet Albayrak nereli? Gibi sorular gündem oldu. İşte Ahmet Albayrak’ın hayatı…

Yaşam / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:40
Ahmet Albayrak kimdir? Ahmet Albayrak kaç yaşında? Yeni TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak nereli?

Ahmet Albayrak, son dakika Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yönetim yapısında değişikliğe gidildi. Yeni TRT atamalarıyla TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Genel Müdürlüğe atanan Mehmet Zahid Sobacı atanırken Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Albayrak getirildi. Bu kararın üzerine Ahmet Albayrak kimdir? Ahmet Albayrak kaç yaşında? Ahmet Albayrak aslen nereli? Ahmet Albayrak ne iş yapıyor? Soruları gündeme geldi. Sizler için Ahmet Albayrak kimdir sorusunu yanıtladık.

AHMET ALBAYRAK KİMDİR?


Prof. Dr. Ahmet Albayrak, 1982 yılında doğdu. 2003 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü'nden fakülte birincisi olarak mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. 2008 yılında ise sanatta yeterliğini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında tamamladı.

Ahmet Albayrak kimdir

Ahmet Albayrak, dünyanın birçok yerinde video, film, resim, çizim ve fotoğraflar ile önemli sanat etkinliklerine katıldı ve ödül aldı. 2013 yılında, IKSV desteğiyle Paris'te, Cite Internationale Des Arts'ta misafir sanatçı olarak Türkiye stüdyosunda çalışmalar ve yeni projeler gerçekleştirdi. 2016 yılında ise The American Turkish Society desteğiyle New York'ta School of Visual Art'ın davetli misafir sanatçısı oldu ve New York'ta ürettiği işlerinden oluşan 'Anemotaxis' adlı solo bir sergi gerçekleştirdi. Ahmet Albayrak Eserleri İstanbul Modern, Proje4L Çağdaş Sanat Müzesi, Moskova Modern Sanatlar Müzesi (MMOMA) ve Cambridge Üniversitesinin yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Meksika, Rusya, Makedonya gibi çeşitli ülkelerde sergilendi.

Çeşitli kurumlarda yöneticilik, komisyon üyeliği ve jürilik görevlerini icra etti. T.C Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışındaki sergilerinin sanat danışmanlığını ve küratörlüğünü de yürüten Albayrak, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde de dersler verdi.

TRT yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak kimdir? sorusunu sizler için yanıtladık. Daha fazla güncel haber için takipte kalabilirsiniz!

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