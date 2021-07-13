Granül Kahve Zararlı mıdır? Granül Kahve Kanser Yapar mı? Granül Kahvenin Zararları Nelerdir?

Granül kahve, bir diğer adıyla hazır kahve pek çok kişi tarafından tüketilmektedir. Kolay hazırlanması ve hızlı bir şekilde tüketilebilmesi sebebiyle tercih edilen granül kahvelerin bilinmeyen pek çok zararı var. Peki, gün içerisinde birçok kez tüketilen granül kahvenin zararları nelerdir? Granül kahve nedir?



Granül Kahve Nedir?



Granül Kahve Zararlı mıdır?



Granül Kahvenin Zararları Nelerdir?



Granül Kahve Kanser Yapar mı?



Granül kahve, sıcak su ile saniyeler içerisinde çözünen ve sıcak su ile kolaylıkla tüketilebilen kahveye verilen isimdir. Hazır kahve olarak bilinen granül kahveler ilk olarak 1901 yılında Chicago'da üretilmiş ve kısa süre içerisinde dünya geneline yayılmayı başarmıştır. İnsanların kafein ihtiyacını kolaylıkla karşılaması sebebiyle sıklıkla tercih edilenGranül kahve, orijinal kahve olmaması ve içeriğinde pek çok zararlı madde ve koruyucuyu barındırması sebebiyle oldukça zararlıdır. Alanında uzman kişilerin gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar sonucunda granül kahvenin zararlı olduğu kanıtlanmıştır. Ancak insanların göz ardı ettiği ve günde birden çok kez tükettiği granül kahvelerin oldukça fazla zararı mevcuttur. Peki, insan sağlığını riske atan ve ciddi semptomlara sebep olanKolay hazırlanan ve çok sık tüketilen granül kahvenin insan sağlığına pek çok zararı vardır. Marketlerden alınan ve her yaş grubundan insan tarafından tüketilen granül kahvenin zararlarını tek bir başlık altında toplamak mümkün olmasa da herkeste meydana getirdiği zararlardan söz etmek mümkündür. İşte alanında uzman kişilerin gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar sonucunda granül kahvenin zararları;• Demir emilimini azaltır,• Kansere sebep olur,• Organik asit içermesi sebebiyle hiperoksalüri hastalarına zarar verir,• Sinir sistemine zarar verir,• Bağışıklığı düşürür,• Baş ağrısına sebep olur,• Şeker hastalarının vücuduna ekstra şeker girmesini sağlar. Bu durum şeker hastaları için oldukça risklidir.Gerçekleştirilen araştırmalar doğrultusunda granül kahvenin zararları bu şekilde belirlenmiştir. Peki,? ya daHazır kahve olarak bilinen granül kahveler taze kavrulan kahvelerin aksine iki katı kadar akrilamid madde içermektedir. Bu durumda bireylerin aşırı granül kahve tüketimi vücuduna giren akrilamid miktarının artmasını sağlıyor. Akrilamid miktarının insan vücudunda fazla olması ilerleyen aşamalarda sinir sisteminin zarar görmesini sağlarken aynı zamanda kanser olma riskini de arttırmaktadır. Bu duruma bağlı olarak granül kahve kullanıcılarından gelensorusunun cevabının granül kahve kanser yapar olarak değerlendirilmesi mümkündür.Granül kahvenin aşırı tüketimi sonucunda kanser riski artar ve kanserojen maddelerin vücuda girmesi çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olabilir.