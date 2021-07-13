Erdoğan'ın ziyareti öncesi kritik hamle! Pakistan'ın 'KKTC' açıklaması Rumları köşeye sıkıştırdı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuzda KKTC'yi ziyaret edeceğini duyurmasının ardından Pakistan'dan kritik bir hamle geldi. Ankara'nın Pakistan Büyükelçiliği sosyal medya hesabından KTTC ile ilgili bir paylaşımda bulundu.



Pakistan Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne(KKTC) bir heyet göndereceğini ilan etti.



RUTİN BİR UYGULAMA

RUMLAR RAHATSIZ!



ERDOĞAN ZİYARETİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKİCİ

TATAR PAKİSTAN'LI HEYETİ KABUL ETTİ

"KKTC'DE BULUNAN PAKİSTAN UYRUKLU KİŞİLERİN SAYISI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"

Büyükelçilikten konuya ilişkin olarak, "Bu rutin bir uygulama. Bizim orada konsolosluğumuz olmadığı için Pakistan vatandaşlarının vize işlemleriyle alakalı olarak konsolosluk memurlarından oluşan bir ekip gitti" bilgisi verildi.Buna karşın paylaşımda fiili duruma uygun şekilde 'KKTC'nin resmi olarak zikredilmesi Yunanistan ve GKRY'de panik, Kıbrıs Türklerinde heyecan yarattı.Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ülkenin 'tanınması' noktasında kardeş ve dost "Azerbaycan, Pakistan, Libya, Bangladeş ve Gambiya"dan adımlar gelebileceği yönünde değerlendirmeler yapılmaya başlandı.Rum ve Yunan medyasında 'Ya KKTC'yi tanırlarsa' sancısı baş gösterirken Rum yönetimi ve Yunanistan ise bu konuyu da 'büyük ağabey'lerine şikayet etmekten geri durmuyor. Son olarak Pakistan Büyükelçiliği'nde ülke ismini olduğu şekliyle zikretmesi Rumları rahatsız etti.Kıbrıslı kaynaklar da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da gerçekleştireceği KKTC ziyareti öncesi Pakistan'dan böyle bir adım gelmesinin dikkat çekici olduğunu ifade ediyor.Kaynaklara göre, tanıma olsun ya da olmasın KKTC'nin Türkiye'nin dost ve müttefikleri başta olmak üzere birçok ülkeyle temasları önümüzdeki dönemde hız kazanacak. Ekonomik ve ticari işbirlikleri kurulacak mekanizmalarla artış gösterecek.Yapılan paylaşımlar sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Birinci Sekreteri İfrah Tariq ve üçüncü katibi Faraz Arshad'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği yetkililerinin KKTC'de bir dizi temaslarda bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, Pakistan ve KKTC'nin birer dost ülke olduğunu, KKTC'de öğrenci olarak bulunan, çalışan ve yaşayan binlerce Pakistan yurttaşının olduğunu kaydetti.Tatar, geçen ay düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştüğünü dile getirerek, bu görüşmede, KKTC'de yaşamını sürdüren binlerce Pakistan uyruklu kişinin varlığından duyduğu mutluluğu ve bu insanların güvenilir ve çalışkan olduğuyla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ettiğini aktardı.Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin, ifade ettiği düşünceleri memnuniyetle karşıladığını belirten Tatar, KKTC ile Pakistan'ın çok iyi ilişkilere sahip olduğunu vurguladı.Tatar, KKTC'de temaslarda bulunacak olan Tariq ve Arshad vasıtasıyla Pakistan Başbakanı İmran Han'a en içten duygu ve selamlarını iletti.KKTC'nin, İslamabad'da özel temsilciliğinin bulunduğunu anımsatan Tatar, halihazırda çok iyi ilişkilere sahip iki ülkenin, bu ilişkilerinin daha da ileriye taşınması temennisini paylaştı.Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği yetkililerine temaslarında başarılar diledi.Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Birinci Sekreteri Tariq ise Tatar'a, Pakistan ile ilgili duygu ve düşünceleri nedeniyle teşekkürlerini iletti.KKTC'de öğrenci ve çalışan olarak bulunan Pakistan vatandaşları ile yapmış olduğu temaslarda, eğitim ve bürokrasi konularında dile getirilen memnuniyeti aktaran Tariq, KKTC İslamabad Temsilciliği'nin, KKTC'ye gelecek Pakistan yurttaşlarına yönelik gerçekleştirdiği önemli hizmetler nedeniyle teşekkür etti.Tariq, KKTC'de bulunan Pakistan uyruklu kişilerin sayısının gün geçtikçe arttığını, bu kişilerin KKTC ekonomisine yapmış olduğu katkılar nedeniyle gururlu olduklarını kaydederek, KKTC üniversitelerindeki eğitim kalitesinin de altını çizdi.