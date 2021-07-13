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Teknoloji
'Dünya savunma devleri' listesine Türkiye damga vurdu!

'Dünya savunma devleri' listesine Türkiye damga vurdu!

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimi hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları da dünya gündeminden düşmüyor. Türkiye son olarak, dünyanın en saygın savunma sanayi listesi olarak da adlandırılan "Defense News Top 100" listesine adını yazdırdı.

Teknoloji / 13 Temmuz 2021 Salı 10:05
'Dünya savunma devleri' listesine Türkiye damga vurdu!

Türkiye, savunma sanayi teknolojisindeki gelişimi ile kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Yerli ve milli İHA ve SİHA'ları onlarca ülkeye ihrac eden  Türkiye şimdi de savunma sanayi sekterönde önemli göstergelerden biri olan 'Defense News Top 100' listesine girdi. 

Türk İHA'larının ve SİHA'larının etkileri tüm dünyada konuşulurken, Türkiye, bu kez dünyanın savunma devleri listesinde kendine yer buldu.

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen 'Defense News Top 100' listesine 2 Türk şirketi girdi.

SAVUNMA SATIŞLARI BAZ ALINDI


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından savunma satışları baz alınarak yayımlanan 'Defense News Top 100'ün 2021 sonuçları açıklandı.



Listeye, bu yıl ASELSAN 48, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) de 68'inci sıradan girdi.

GEÇEN SENE DE LİSTEDEYDİ

Salgın nedeniyle cirolarda büyük oynamaların yaşandığı listede 2020'de ASELSAN 48, TUSAŞ ise 53'üncü sırada yer almıştı.



ABD'li Lockheed Martin'in zirvede bulunduğu listenin üst sıralarında Boeing, Airbus, Leonardo gibi şirketler yer alıyor. Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6, Çin'den 3, Birleşik Krallık'tan 1 şirket bulunuyor.


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