'Dünya savunma devleri' listesine Türkiye damga vurdu!

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimi hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları da dünya gündeminden düşmüyor. Türkiye son olarak, dünyanın en saygın savunma sanayi listesi olarak da adlandırılan "Defense News Top 100" listesine adını yazdırdı.
Türkiye, savunma sanayi teknolojisindeki gelişimi ile kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Yerli ve milli İHA ve SİHA'ları onlarca ülkeye ihrac eden Türkiye şimdi de savunma sanayi sekterönde önemli göstergelerden biri olan 'Defense News Top 100' listesine girdi.
Türk İHA'larının ve SİHA'larının etkileri tüm dünyada konuşulurken, Türkiye, bu kez dünyanın savunma devleri listesinde kendine yer buldu.
Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen 'Defense News Top 100' listesine 2 Türk şirketi girdi.