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CHP'li İBB'den Kürtçeden sonra şimdi de Zazaca ve Kurmani kursu...

CHP'li İBB'den Kürtçeden sonra şimdi de Zazaca ve Kurmani kursu...

Yönetime geldiğinden beri HDP ile arasını iyi tutmaya çalışan İmamoğlu Kürtçe kursundan sonra bu sefer de Kurmanci ve Zazaki kursları açılacağını duyurdu.

Siyaset / 13 Temmuz 2021 Salı 13:39
CHP'li İBB'den Kürtçeden sonra şimdi de Zazaca ve Kurmani kursu...

CHP'li İmamoğlu, göreve geldiği günden beri skandal kararlara imza atıyor. Gerek LGBT gerekse HDP'ye yaranmaya çalışan İmamoğlu bir tartışmalı karara daha imza attı. 

Yaklaşık 2 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturduğunda ilk projelerinden birinin İSMEK'lerde Kürtçe dil kurslarının olacağını duyurması olmuştu.

Konuyla ilgili yapılan çalışmaların ardından İBB, ilk kez 2020'de Kürtçe dil eğitimi verecek öğretmenleri İSMEK bünyesinde işe alıp dil kursunu başlattı.

Ancak kursta Zazaki'nin olmaması HDP tarafından tepkilere neden olmuştu.

SON PROJE: ZAZAKİ VE KURMANCİ LEHÇESİ


İBB yönetimi, bu sefer Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçelerinin dersini vereceğini duyurdu.İmamoğlu'nun bu kararı CHP ve HDP ilişkisini gözler önüne serdi. 

Bu kapsamda İBB yönetimi, İSMEK'e yarı-zamanlı olarak görevlendirme yapacak eğitmen alacağını duyurdu.

İBB'nin duyurduğu ilana başvurular bugün sona erecek.

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