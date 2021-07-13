“Alerjisi olanların aşı yaptırması riskli mi?” sorusu aşı yaptırmak isteyen alerjik kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Koronavirüste aşılama hız kazanmışken alerjisi olanlar büyük bir endişe taşıyor. Alerji ve koronavirüs aşıları arasındaki bağlantı, pek çok kişiyi aşı yaptırmaktan alıkoyuyor. Aşı olduktan sonra yaşanabilecek alerji riskleri vatandaşları korkutuyor. Peki alerjisi olanlar aşı yaptırmalı mı? Alerjisi olanların aşı yaptırması riskli mi? Alerjisi olanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Alerjisi olanlar için koronavirüs aşısı sorularını yanıtladık.





Alerjisi olanlar aşı yaptırmalı mı?



Alerjisi olanlar hangi aşıyı yaptırmalı?



İlaç alerjisi olanlar BioNTech aşısı yaptırabilir mi?



Aşıya bağlı reaksiyonlar nasıl anlaşılır?



Koronavirüs aşıları kimlerde alerjik reaksiyona sebep olur?



Koronavirüs aşılarında şu ana kadar büyük alerjik reaksiyon görülmedi. Aşılara karşı gelişen alerjik reaksiyonlar genelde aktif bileşenin kendisine değil içerisindeki koruyucu ve antibiyotikler nedeniyle oluşur. Alerjisi olanlar genelde aşı olduktan 15 dakika sonra belirtileri gösterir. Bu nedenle hızlı bir şekilde müdahale edilebilir. Alerjik hastalığı olan kişiler için yapılabilecek tek uyarı, aşıyı hastane ortamında yaptırmalarıdır. Uzman görüşleri, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasında alerjisi olanların aşı yaptırmasına karşı bir görüş belirtilmemiştir.Alerjik astık, nezle, egzama ve diğer alerjik hastalığı olan kişilerin Coronavac ya da Biontech aşısı olmasında herhangi bir sakınca yoktur. İlaç alerjisi ya da besin alerjisi olan kişiler için Biontech aşısı reaksiyon gösterebilir. Çünkü Biontech aşısı içerisinde koruyucu, antibiyotik ve besin içeriği bulunabilir. Bu nedenle besin ya da ilaç alerjisi görülen kişilerin Coronavac aşısı olması önerilir. Ancak alerji gelişme potansiyeli olan kişiler bunu düşük, orta ve yüksek olarak değerlendirip bu şekilde aşo seçmelidir.Biontech aşısı denemelerinde çok fazla olmasa da 1 milyonda 11 kişi olacak şekilde alerjik reaksiyonlar görülmüştür. Bu alerjik reaksiyonlar hayati bir tehlike oluşturmamış ve müdahale edildiğinde ortadan kalkmıştır. Biontech aşısı mRNA yöntemiyle üretilmiştir. mRNA aşıları içerisinde PEG adı verilen bir madde taşır. Bu madde alerjisi olan kişilerin reaksiyon göstermesine neden olabilir. Özellikle ilaç alerjisi olan kişiler için Biontech aşısı yerine Coronavac aşısı önerilir.-Ciltte döküntü kızarıklık, kaşıntı,-Dilde ve dudaklarında şişlik,-Gırtlaktaki şişlik ve bronşlardaki daralma sonucunda ses kısıklığı,-Nefes darlığı ve astım tablosu,-Kalp dolaşımın etkilenmesi sonucunda tansiyon düşmesi,-Kalbin hızlı atması,-Bayılma, sindirim sisteminin tutulumu sonucunda kusma ve kramp şeklinde karın ağrısı bulguları oluşur.-Ailesinde alerji hastalığı olanlar,-Besin alerjisi olanlar,-İlaç alerjisi olanlar,-Ev tozu mite, polen, küf gibi solunumsal alerjiler nedeniyle astım, alerjik nezle ve göz alerjisi olanlar,-Alerji aşısı olanlar,-Daha önceki aşılarında aşı yerinde şişme görülenler,-Sistemik mastositoz gibi mast hücre hastalığı olanlar.? sorularını sizler için yanıtladık. Ancak alerjisi olanlar aşı yaptırmadan önce mutlaka bir uzmana başvurmalıdır.