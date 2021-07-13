AK Parti'den İstanbullulara müjde! O süre uzatıldı...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun sağık çalışanları için olan ücretsiz toplu taşımayı iptal etmesinin ardından AK Parti'den vatandaşları sevindiren haber geldi.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe salgın riskinin henüz bitmemesi, aşılama hizmetinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın uzatılması için çalışma başlatttı.



31 ARALIK 2021'E KADAR UZATILACAK

MİNİBÜSÇÜ ESNAFINA EKONOMİK DESTEK

İBB Meclisi AK Parti Grubu'nun çalışmalarını tamamlamasıyla söz konusu teklif Temmuz ayı meclis gündemine alındı. Müjdeli haberi İstanbullularla paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkını 31 Aralık 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi. Söz konusu haktan; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli tüm çalışanların, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarıyla İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları istifade edebilecek.Bir diğer müjde de minibüsçü esnafına geldi. Pandemi koşullarından olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen minibüsçülere destek olmak yeni bir teklif hazırlandı. AK Parti Grubu tarafından hazırlanan teklif hakkında bilgi veren AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Minibüsçülerimizin 1 Ocak 2020'den 1 Ocak 2022'ye kadar İSPARK kullanımlarının ücretsiz olmasını karara bağlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.