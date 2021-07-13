AK Parti'den İstanbullulara müjde! O süre uzatıldı...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbulluları sevindiren bir haberle geldi. Kabaktepe " Sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK’ları ücretsiz kullanma hakkını 31 Aralık 2021’e kadar uzatıyoruz. Minibüsçülerimizin ise 1 Ocak 2020’den 1 Ocak 2022’ye kadar İSPARK kullanımlarının ücretsiz olmasını karara bağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun sağık çalışanları için olan ücretsiz toplu taşımayı iptal etmesinin ardından AK Parti'den vatandaşları sevindiren haber geldi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe salgın riskinin henüz bitmemesi, aşılama hizmetinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın uzatılması için çalışma başlatttı.