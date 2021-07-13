15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü tatil olduğu için pek çok vatandaş tatil planı yapıyor. Plan yapan kişiler ise ulaşım ve trafik durumunu merak ediyor. Kendi araçlarıyla plan yapanlar “15 Temmuz'da otoyollar ücretsiz mi?” sorusunu merak ederken, toplu ulaşımı kullanacak olanlar “15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi?” sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil ve Bayramlarda toplu taşımalar ülke genelinde ücretsiz oluyordu. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün de resmi tatil ilan edilmesinin ardından vatandaşların aklına bu sorular takıldı. Peki 15 Temmuz'da otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi? Sizler için 15 Temmuz'a dair tüm bilgileri yazdık.









15 Temmuz 2021 otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz'da toplu taşıma bedava mı?



15 Temmuz 2021 otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otoyollar bedava mı?



15 Temmuz 2021 Perşembe tam gün mü, yarım gün mü tatil?



Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2021?



Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma araçları ücretsiz olmuştu. Bu yıl için herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak 15 Temmuz 2021 resmi tatil olduğu için toplu taşımaların ücretsiz olması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısında alınan kararların arasında bayramda otoyolların ücretsiz olarak faaliyete açılacağı bildirildi. Bunun üzerine vatandaşlar “?” sorusunu sordu. Ancak 15 Temmuz 2021 otoyolların ücretsiz olup olmayacağı henüz belli değil. Konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehitlerin anıldığı bu güne Demokrasi ve Milli Birlik günü adı verilmişti. Demokrasi ve Milli Birlik Günü tam gün resmi tatildir. Bu yıl 15 Temmuz 2021 Perşembe gününe denk gelir.Önümüzdeki hafta kutlanacak olan Kurban Bayramı için “bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?” sorusu gündeme gelmişti. Kabine sonrası bu konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramda köprü, otoyol ve toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.? Sorularını sizler için yanıtladık. Her resmi tatilde olduğu gibiolması bekleniyor.