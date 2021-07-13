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15 Temmuz’da otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz mi?

15 Temmuz’da otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz mi?

15 Temmuz’un tatil olması nedeniyle vatandaşlar bu tarihe özel planlarını yapıyor. Plan yaparken bir yandan da 15 Temmuz’da otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz otoyol ve toplu ulaşım bedava mı? Sorularının yanıtını arıyor. İşte yanıtı…

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 10:42
15 Temmuz’da otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü tatil olduğu için pek çok vatandaş tatil planı yapıyor. Plan yapan kişiler ise ulaşım ve trafik durumunu merak ediyor. Kendi araçlarıyla plan yapanlar “15 Temmuz'da otoyollar ücretsiz mi?” sorusunu merak ederken, toplu ulaşımı kullanacak olanlar “15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi?” sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil ve Bayramlarda toplu taşımalar ülke genelinde ücretsiz oluyordu. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün de resmi tatil ilan edilmesinin ardından vatandaşların aklına bu sorular takıldı. Peki 15 Temmuz'da otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz mi? Sizler için 15 Temmuz'a dair tüm bilgileri yazdık.

15 Temmuz'da toplu taşıma bedava mı

15 Temmuz 2021 otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz'da toplu taşıma bedava mı?


Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma araçları ücretsiz olmuştu. Bu yıl için herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak 15 Temmuz 2021 resmi tatil olduğu için toplu taşımaların ücretsiz olması bekleniyor.

15 Temmuz 2021 otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otoyollar bedava mı?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısında alınan kararların arasında bayramda otoyolların ücretsiz olarak faaliyete açılacağı bildirildi. Bunun üzerine vatandaşlar “15 Temmuz'da otoyollar ücretsiz mi?” sorusunu sordu. Ancak 15 Temmuz 2021 otoyolların ücretsiz olup olmayacağı henüz belli değil. Konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

15 Temmuz'da toplu taşıma bedava mı

15 Temmuz 2021 Perşembe tam gün mü, yarım gün mü tatil?


15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehitlerin anıldığı bu güne Demokrasi ve Milli Birlik günü adı verilmişti. Demokrasi ve Milli Birlik Günü tam gün resmi tatildir. Bu yıl 15 Temmuz 2021 Perşembe gününe denk gelir.

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2021?


Önümüzdeki hafta kutlanacak olan Kurban Bayramı için “bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?” sorusu gündeme gelmişti. Kabine sonrası bu konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramda köprü, otoyol ve toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

15 Temmuz'da otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz mi? Sorularını sizler için yanıtladık. Her resmi tatilde olduğu gibi 15 Temmuz'da da toplu ulaşım ve otoyolların bedava olması bekleniyor.

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