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Mars’ta Kıyamet filmi konusu ne? Mars’ta Kıyamet filmi oyuncuları kim? Mars’ta Kıyamet nerde çekildi?

Mars’ta Kıyamet filmi konusu ne? Mars’ta Kıyamet filmi oyuncuları kim? Mars’ta Kıyamet nerde çekildi?

Mars’ta Kıyamet filmi, bu akşam yayınlanacak. İzleyicilerine yaşattığı heyecanla merak edilen Mars’ta Kıyamet filmi hakkında birçok şey merak ediliyor. Mars’ta Kıyamet filmi konusu ne? Mars’ta Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Mars’ta Kıyamet filmi ne zaman çekildi? İşte yanıtı…

Televizyon / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:56
Mars’ta Kıyamet filmi konusu ne? Mars’ta Kıyamet filmi oyuncuları kim? Mars’ta Kıyamet nerde çekildi?

Mars'ta Kıyamet filmi konusu ve oyuncuları herkes tarafından oldukça merak ediliyor. Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Mars'ta Kıyamet filmi, heyecan yaratan fragmanıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. İnsanoğlunun yıllardır Mars'ta yaşama hayalini anlatan film ABD yapımı. Filmde kullanılan efektler ve görseller büyük ilgi uyandırıyor. Film fragmanını izleyenler Mars'ta Kıyamet filmi konusu ne? Mars'ta Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Gibi soruları merak ediyor. Bizde sizler için Mars'ta Kıyamet filmi konusu ve oyuncularını yazdık.

MARS'TA KIYAMET FİLMİ KONUSU NE?


İnsanoğlunun yıllardır Mars'ta yaşama hayalini gözler önüne seren filmde gelecek çağdaki yaşam anlatılıyor. İnsan nüfusunun bir kısmı Mars'ta dünyadaki şehirlere benzeyen alanlarda hayatlarına devam eder. Mars'ta gerçekleşen bir kum fırtınasının New York şehrini tamamen yok etmesinin ardından, fırtınanın hedefindeki Los Angeles'ta yaşayanlar ölümcül sonu engellemek için zamanla yarışmaya girer. Dizinin sonunda ise hiç beklenmedik olaylar yaşanacaktır. Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir.



MARS'TA KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?


-Matt Damon Rolü : Mark Watney

-Jessica Chastain Rolü : Melissa Lewis

-Kristen Wiig Rolü : Annie Montrose

-Jeff Daniels Rolü : Teddy Sanders

MARS'TA KIYAMET FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?


Mars'ta Kıyamet filmi 2015 yılında ABD'de çekildi. Çekim alanı olarak NewYork ve Los Angeles kullanıldı.


Mars'ta Kıyamet filmi konusu ve oyuncularını sizler için yazdık. Güncel haberler için takipite kalabilirsiniz!

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