Mars’ta Kıyamet filmi konusu ne? Mars’ta Kıyamet filmi oyuncuları kim? Mars’ta Kıyamet nerde çekildi?

Mars'ta Kıyamet filmi konusu ve oyuncuları herkes tarafından oldukça merak ediliyor. Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Mars'ta Kıyamet filmi, heyecan yaratan fragmanıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. İnsanoğlunun yıllardır Mars'ta yaşama hayalini anlatan film ABD yapımı. Filmde kullanılan efektler ve görseller büyük ilgi uyandırıyor. Film fragmanını izleyenler Mars'ta Kıyamet filmi konusu ne? Mars'ta Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Gibi soruları merak ediyor. Bizde sizler için Mars'ta Kıyamet filmi konusu ve oyuncularını yazdık.





MARS'TA KIYAMET FİLMİ KONUSU NE?



MARS'TA KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?



MARS'TA KIYAMET FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?



İnsanoğlunun yıllardır Mars'ta yaşama hayalini gözler önüne seren filmde gelecek çağdaki yaşam anlatılıyor. İnsan nüfusunun bir kısmı Mars'ta dünyadaki şehirlere benzeyen alanlarda hayatlarına devam eder. Mars'ta gerçekleşen bir kum fırtınasının New York şehrini tamamen yok etmesinin ardından, fırtınanın hedefindeki Los Angeles'ta yaşayanlar ölümcül sonu engellemek için zamanla yarışmaya girer. Dizinin sonunda ise hiç beklenmedik olaylar yaşanacaktır. Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir.Mark WatneyMelissa LewisAnnie MontroseTeddy SandersMars'ta Kıyamet filmi 2015 yılında ABD'de çekildi. Çekim alanı olarak NewYork ve Los Angeles kullanıldı.nı sizler için yazdık. Güncel haberler için takipite kalabilirsiniz!