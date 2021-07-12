Düğüne gider gibi boşanmaya gitti! Görenler şaşkına döndü!

Malatya'da 13 yıldır birliktelik süren ve 2 çocukları olan Murat- Merve Akdoğan çifti 2019 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi.



Aynı yıl boşanma davası açan çift, mahkemenin karara bağlanacağı 10. duruşmaya giderken görenleri şaşkına uğratan bir olay yaşadı.



Murat Akdoğan, adliyeye üzerinde 'çok mutluyum, boşanıyoruz' yazılarının bulunduğu minibüsüyle gitti.







Murat Akdoğan, duruşmada eşi Merve Akdoğan'dan boşandı.





'İNSANLAR SADECE EVLENİRKEN MUTLU OLMUYOR'



Çocukların velayetini anneye veren ve 20 bin maddi, 20 bin manevi olmak üzere 40 bin lira tazminat ödemesine hükmedilen Murat Akdoğan, boşanma davasının çıkışında çok mutlu olduğunu söyledi. Akdoğan, 'İnsanların sadece evlenirken değil boşanırken de mutlu olacağını belirtmek için böyle bir tepkide bulundum. Yani insanlar sadece evlenirken mutlu olmuyor, bazen de ayrılırken mutlu oluyor. Yaşadığım kötü günler geride kalıyor' dedi.