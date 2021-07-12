Düğüne gider gibi boşanmaya gitti! Görenler şaşkına döndü!

Malatya'da 13 yıl önce evlendiği eşinden boşanmak isteyen Murat Akdoğan, adliyeye üzerinde 'Çok mutluyum, boşanıyoruz' yazdırdığı minibüsü ile gitti. Akdoğan, mahkemenin boşanma kararının ardından insanın bazen ayrılırken de mutlu olabildiğinin belirtti.
Malatya'da 13 yıldır birliktelik süren ve 2 çocukları olan Murat- Merve Akdoğan çifti 2019 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi.
Aynı yıl boşanma davası açan çift, mahkemenin karara bağlanacağı 10. duruşmaya giderken görenleri şaşkına uğratan bir olay yaşadı.
Murat Akdoğan, adliyeye üzerinde 'çok mutluyum, boşanıyoruz' yazılarının bulunduğu minibüsüyle gitti.
Murat Akdoğan, duruşmada eşi Merve Akdoğan'dan boşandı.