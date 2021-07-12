Depresyon Nedir? Depresyon Belirtileri Nelerdir? Depresyon Testi

Yalnızca keyifsizlik ve mutsuzluk olarak sınıflandırılamayacak olan depresyon bireyi çeşitli yönlerden oldukça derin bir şekilde etkileyebilmektedir. Düşünce ve davranışların kontrolden çıkmasına sebep olan depresyon nedir? Depresyon nasıl önlenir?





Depresyon Nedir?



Depresyon Belirtileri Nelerdir?



Depresyon Neden Olur?



Depresyon Nasıl Önlenir?



Depresyon; süregelen bir üzüntü ve ilgi kaybına sebebiyet verebilecek duygu durumu bozukluğuna verilen isimdir. Majör depresif bozukluk ve klinik bozukluk olarak adlandırılabilecek olan depresyon, keyifsizliğe ve ilgisizliğe sebep olmaktadır. Bir anda çözülemeyecek kadar ciddi bir problem olması sebebiyle tedavi süreci oldukça uzun bir süreçte gerçekleştirilmektedir.Depresyon, bireylerin hayatı boyunca pek çok kez karşılaşabileceği ruhsal hastalıklardan birisidir. Birden çok yaşanabilir olması sebebiyle depresyon tedavisi oldukça zahmetli ve tekrar edebilir bir tedavidir. Herhangi bir depresyon nöbeti yaşanması durumunda depresyon belirtilerinin büyük bir kısmı bireyde meydana gelebilir. Peki, alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda• Süregelen üzüntü, sebepsiz ağlama durumu,• Kendini değersiz ve suçlu hissetmek,• Odaklanma problemi ve sağlıklı düşünmede güçlük yaşama,• Küçük konularda dahi aşırı sinirlenme ve ani öfkelenme,• Sosyal ilişkilere karşı ilgisizlik,• İştah azalması ve kilo kaybı yaşanması,• Kaygı ve huzursuzluk durumu,• Sebebi olmayan sırt ve baş ağrıları,• İntihar girişimleri ve sık sık meydana gelen intihar düşüncesi,• Uykusuzluk ya da aşırı uyku,Depresyon belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda psikolojik yardım almak son derece önemlidir. Depresyon seviyesinde artış olması bireylerin hayatını sonlandırmasına sebep olabilir. Bu sebeple depresyon belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybedilmemelidir. Peki,Bilimsel araştırmalar doğrultusunda depresyona sebep olabilecek pek çok faktör vardır. Bu sebeple depresyonun asıl sebebinin ne olduğunu söylemek mümkün değildir. Pek çok zihinsel problemde olduğu gibi depresyonda da çeşitli nedenler vardır. Bu duruma göre• Depresyon kalıtsal hastalıklardan kaynaklanabilir. Kan bağı olan kişilerde ve aile büyüklerinde depresyon olması durumunda çocuklarda da depresyon görülme olasılığı fazladır.• Hormon seviyesindeki değişimler depresyona sebep olabilir. İnsan bedeninde meydana gelen bu değişimler özellikle hamilelik sonrasında depresyona sebep olabilmektedir.• Düşük benlik saygısı ve bağımlılık depresyona sebep olabilir.• Anksiyete bozukluğu depresyon sebepleri arasında yer almaktadır.• Alkol kullanımı, sigara ve uyuşturucu depresyonun nedenlerinden birisidir.Bu durumda depresyon nasıl önlenir?Depresyonu önlemenin kesin bir yolu olduğundan söz etmek mümkün değildir. Ancak mevcut stresi kontrol altına almak ve acılara karşı vücut direncini artırarak benlik saygısını güçlendirmek depresyonu önlemek adına oldukça önemlidir. Depresyon seviyesini azaltmak için kullanılabilecek diğer yöntemler de depresyonu önlemeye yardımcı olmaktadır.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden psikolojik destek almak son derece önemlidir.