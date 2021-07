Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi bakın ne için gözaltına alınmış...

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi Canan Şahin, güveni kötüye kullanma sebebi ile gözaltına alınmıştı. Gözaltı haberininin duyulmasının ardından 'Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi neden gözaltına alındı?' sorusu merak uyandırdı. Şahin'in 2010 yılında tavuk satılan bir yerde çalıştığı ve sattığı 70 bin liralık tavukların parasını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.



Fatsa 1. Asliye Ceza Mahkemesince 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak' suçundan hakkında arama kaydı bulunan Ordu'da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen Candan Şahin (41) dün Fethiye'de yakalandı. Şahıs ifadesinde İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi olduğunu söyledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan Şahin bugün Fethiye Adliyesine sevk edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi Fethiye Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



EL TERMİNALİNİN ŞİFRESİNİ KIRMIŞ

ÜRÜNLERİ DAĞITMAMIŞ, MAL SATMIŞ GİBİ GÖSTERMİŞ

70 BİN LİRA ZARARA UĞRATTI

YOLSUZLUĞU İTİRAF ETMİŞ

Kaftancıoğlu'nun kardeşine yönelik suçlamaların ayrıntıları ise belli oldu. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Kaftancıoğlu'nun kardeşi Candan Şahin 2010 yılı Şubat ayında Ceceloğlu Pazarlama isimli bir firmada pazarlama elemanı olarak çalışmaya başladı. Candan Şahin, 2010 yılı Ağustos ayından itibaren her gün şirkete ait araçla Ordu İl merkezine giderek marketlere bir piliç firmasının ürünlerini sattı. Şahin'e teslim edilen mallar her gün el terminaline kaydediliyordu. Ancak şirket müdürü Mustafa C. tarafından yapılan kontrollerde Şahin'in el terminali cihazının şifresini kırarak, teslim edilen ürünlerin miktarında oynama yaptığı tespit edildi.Şirketin Muhasebe müdürü Yasemin T. ve Pazarlama müdürü Fahri Ş., Kaftancıoğlu'nun kardeşi Candan Şahin'in aracını takip ettiklerinde, günlük teslim edilen malları şirketin anlaşmalı olduğu marketlere dağıtmadığı, muhasebe kayıtlarını devrederken ürünleri dağıtmadığı müşterilere fatura düzenleyerek mal satmış gibi gösterdiği tespit edildi.Yapılan incelemelerde Şahin'in yaklaşık 70 bin lira civarında işyerine ait tavuk sattığı ve parasını da şirkete devretmeyerek üzerine geçirdiği, olayın ortaya çıkması üzerine Şahin'in 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren işyerine gitmediği kaydedildi.İddianamede şikayetçi şirket müdürü Mustafa C.'nin ifadesi de yer aldı. Mustafa C. ifadesinde, Candan Şahin'in kendisine yaptığı yolsuzluğu anlattığını, borcunun 30 bin liralık bölümü için vadesiz senet verdiğini ancak bu paranın zararını karşılamadığını anlattı. Hazırlanan iddianamede Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşinin 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçu kapsamında cezalandırılması talep edildi. Şahin'in gözaltına alınıp serbest kalmasına neden olan durumun Fatsa'da açılan davanın duruşmalarına katılmaması nedeniyle olduğu öğrenildi.