Altın fiyatları kaç TL? 12 Temmuz 2021 güncel altın fiyatları ne? İşte güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları, haftaya düşüşle başladı. Gram altın fiyatı 501 liradan işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 819 liradan satılıyor. Altın yatırımcıları ise bu hafta altın seyrinin nasıl olacağını ve güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Altın düşecek mi yoksa yükselecek mi sorusu ise altını olan herkes tarafından merak ediliyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? Sizler için 12 Temmuz 2021 anlık ve güncel altın fiyatlarını yazdık.











12 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



ALTIN DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?



FAİZ KARARI YÖNÜ ETLEYECEK!



Gram altın 501 TLÇeyrek altın 819 TLCumhuriyet altını 3.270 TLAltının ONS fiyatı 1.801,78 dolarAltın fiyatları düşecek mi yükselecek mi sorusu yatırımcılar tarafından oldukça merak ediliyor. Ancak bugün yurt içinde piyasalar mayıs ayı işsizlik rakamları ve hazirana ayı konut satış verilerini takip edecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamalarda piyasanın yönünü belirleyecek.Yurt dışındaki yatırımcılar ise FED başkanı Powell'ın konuşmalarını takip ediyor.Salgında yeni çıkan varyantlar da altın fiyatının yükselmesi ya da düşmesini büyük oranda etkiliyor. Aşının ülke içinde hız kazanması ve vakaların düşmesi sonrası herhangi bir patlama yaşanmazsa uzmanlar altın fiyatlarının stabil kalabileceğini söylüyor.TCMN tarafından açıklanacak olan faiz kararının ardından altın fiyatlarında düşüş ya da yükseliş olabilir. Ancak Merkez Bankası'nın faizleri bu ay da sabit bırakması bekleniyor.