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CHP'li Ankara'dan Z kuşağına 'çöp belediyeciliği' dersi!

CHP'li Ankara'dan Z kuşağına 'çöp belediyeciliği' dersi!

Çankaya Belediyesi'nde, ücreti yetersiz bulan işçilerin iş bırakması sonucu çöplerin sokaklarda kalması kamuoyunda tepki topladı. Siyasiler; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i eleştirdi ve “Z kuşağı da sizi anlayacak artık. Çünkü Z kuşağı çöplerin alınmadığı belediye daha önce görmemişti. CHP demek, çöp, çukur, çamur demek..” dedi.

Güncel / 11 Temmuz 2021 Pazar 13:03
CHP'li Ankara'dan Z kuşağına 'çöp belediyeciliği' dersi!

Çankaya'da oraya çıkan çöp manzaraları vatandaşlar ve siyasilerin büyük tepkisine neden oldu.

'HİÇBİR ESER YAPMADI'

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer: 'Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 2. yıl. İnanın bunu düşünmek için tam zamanı. Mansur Yavaş'ın bu dönem ilk ve son dönemi... Zira bu dönem ürettiği algının uzun sürmesini sağlayabilecek hiçbir eser yapmadı. Eser bırakmanın önemli olmadığını sanıyor. Bıraktığı tek eser.'

'Z kuşağı da sizi anlayacak artık. Çünkü Z kuşağı çöplerin alınmadığı belediye daha önce görmemişti. Şimdi görüyor ve onlar da sizden ve algınızdan bıkacak. Ankara işi ehline teslim edecek.'

'Ve ondan sonra ikinci yirmi yıllık dönem başlayacak. Çünkü CHP demek, çöp demek, kapatılmamış çukur demek, asfaltsız yol demek, bu ara dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin edeceği zararı, Ankara'nın ihmal edileceğini hep söyledik. AK Parti olsaydı bunlar olur muydu? Olmazdı.'

'Çünkü AK Parti demek uzman belediyecilik demektir. Çünkü AK Parti demek büyükköyleri Büyükşehir haline getirmek demek. Mansur Yavaş yavaş geldi, hızlı gidecek... Bu aciz belediyecilik başkente yakışmaz...'

YAĞCI: 'CHP ZİHNİYETİ HER ZAMAN AYNI'

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı: 'CHP zihniyeti her zaman aynı. Bundan 20 yıl öncede aynıydı, şimdi de aynı. Bundan 20 sene sonrada aynı olacak'

HASGÜL: BELEDİYECİLİK GÖNÜL İŞİDİR. VATANDAŞINA SEVGİ, ÇALIŞANINA İLGİ İSTER'

AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, 'Belediyemize ait Çanpaş'ta iki gün süren işe çıkmama eylemi sona ermiş ve işçi arkadaşlarımız çöpleri toplamaya başlamıştır' ifadelerini eleştirdi Hasgül; 'Sayın başkan Türkiye'nin gündeminde olan Çankaya'da çöp sorunu işçi arkadaşlarımıza iyi bir ücret verdiğiniz halde Çankaya'lının sağlığını tehdit eden bir hal alıyorsa büyük bir sıkıntı var demektir. Belediyecilik gönül işidir. Vatandaşına sevgi, çalışanına ilgi ister' dedi.

Mansur YavaşAnkara ÇöpZ Kuşağı


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