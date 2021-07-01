Youtube'dan İletişim Başkanı Altun'a hadsiz sansür!

Video platformu Youtube hadsiz bir sansür kararına imza attı.



Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şehit Diplomatlar Sergisinde, Ermeni terör örgütleri tarafından katledilen diplomatlarımızla ilgili bir konuşma yaptı. Altun'un konuşması sosyal medya aracılığı ile de paylaşıldı. Youtube ise Altun, Ermeni terör örgütlerine tepki gösterdiği videoyu sansürledi.



YOUTUBE'DAN HADSİZ SANSÜR!



Altun sansüre sosyal medyadan tepki gösterdi. Twitter'da o sansüre uğrayan o videoyu paylaşan Altun; 'Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır.İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizin nefret suçu! sayıyor. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın Hakikat!' ifadelerini kullandı.