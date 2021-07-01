Kılıçdaroğlu'na kafası yeni geldi! 'Kabahat vatandaşta değil, bizde'

Yılardır hiçbir seçimi kazanamayarak iktidara gelemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığını bir toplantıda CHP neden iktidar olamıyor? sorusuna cevap verdi. Suçun vatandaşta değil kendilerinde olduğunu anlayan Kılıçdaroğlu, “Sen vatandaşın yanına gittin, çayını kahvesini içtin, derdini dinledin, ayağına gittin de sana oy mu vermedi. Oturdun Ankara’da, tumturaklı laflar ettin. ‘Niye oyumuz artmıyor?’ Artmaz kardeşim” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin iktidar olamaması konusunda yapılan eleştirileri kabul ettiğini belirterek, 'Sen vatandaşın yanına gittin, çayını kahvesini içtin, derdini dinledin, ayağına gittin de sana oy mu vermedi. Oturdun Ankara'da, tumturaklı laflar ettin. 'Niye oyumuz artmıyor?' Artmaz kardeşim' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde muhtarlar, esnaf, kanaat önderleri ve oda başkanları ile bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu gaf yapacak derken, yıllardır iktidara gelememeleri konusundaki eleştirileri kabul etti.
Kılıçdaroğlu, ''Efendim bugüne kadar CHP iktidar olmadı' eleştirisi yapılıyor. Doğrudur. Kabahat vatandaşta değil, bizde kardeşim.
Sen vatandaşın yanına gittin, çayını kahvesini içtin, derdini dinledin, ayağına gittin de sana oy mu vermedi.
Oturdun Ankara'da tumturaklı laflar ettin. 'Niye oyumuz artmıyor?' Artmaz kardeşim. Şimdi geziyorum.
Mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak, esnaftı, kapıcıydı, apartman görevlisiydi, şofördü, sanayiciydi, tüccardı her bir sosyal kimliğin sorunlarına eğiliyorum. O sorunları çözmek benim boynumun borcudur' diye konuştu