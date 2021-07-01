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Kılıçdaroğlu'na ait dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Siyaset / 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:49
Kılıçdaroğlu'na ait dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

TOPLAM 20 DOKUNULMAZLIK DOSYASI MECLİS'TE 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 20 isme ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

HANGİ İSİMLERİN DOKUNULMAZLIK DOSYALARI VAR? 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyon'a sevk edilen isimler şöyle:

"HDP'li Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP'li Hüseyin Kaçmaz, HDP'li Murat Çepni, HDP'li Habip Eksik, HDP'li Sezai Temelli, HDP'li Hakkı Saruhan Oluç, HDP'li Nusrettin Maçin, HDP'li İman Taşçıer, HDP'li Ayşe Sürücü, HDP'li Dersim Dağ, HDP'li Zeynel Özen, HDP'li Nuran İmir, HDP'li Mensur Işık, HDP'li Ayşe Acar Başaran, HDP'li Şevin Coşkun, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz.

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