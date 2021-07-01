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Emmanuel Macron oy toplamak için canlı yayına başörtülüleri çıkardı

Ciddi oranda oy kaybetmeye başlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesindeki Müslümanların oyunu alabilmek için yeni bir oyun oynuyor.

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 10:53
Emmanuel Macron oy toplamak için canlı yayına başörtülüleri çıkardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen Nesil Eşitliği Forumu'nda konuştu.

Bölgesel seçimlerde istediği sonucu alamayan Macron'un Forum'daki konuşması sırasında, yanında başörtülüler vardı.

MACRON OY PEŞİNDE
Fransa'da 20 ve 27 Haziran tarihlerinde düzenlenen bölgesel seçimlerde Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM), hezimete uğradı. Seçimlerin iki turuna da sandık boykotu damgasını vururken, LREM daha ilk turda elendi.

İkinci tura katılım oranı yüzde 35 düzeyinde kalırken, kayıtlı seçmenlerin yüzde 65'i oy kullanmadı. Macron'un kurucusu olduğu parti yüzde 6,9'a geriledi.

YANINA BAŞÖRTÜLÜLERİ ALDI
Nisan 2022'de düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde oy telaşına kapılan, İslam ve Müslüman karşıtı tavırlarıyla bilinen Emmanuel Macron'un yanında başörtülülerin bulunması dikkat çekti.

Yapılan yorumlarda, Macron'un gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde eriyen oylarını yeniden yükseltmeye çalıştığı ve bunun için ülkesindeki Müslüman toplumunun oylarını da almak istediğine vurgu yapıldı.

'BOYUN EĞMEYECEĞİZ'
Macron, söz konusu konuşmasını 'Vazgeçmemizi isteyenlere boyun eğmeyeceğiz.' notuyla paylaştı.

Fransız cumhurbaşkanı, Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içerikli karikatürüyle büyük tepki çeken İslam düşmanı Charlie Hebdo dergisini, 'Cumhurbaşkanı olarak vicdan özgürlüğünü ve dolayısıyla dine hakaret özgürlüğünü 'korumakla' yükümlüyüm.' şeklindeki ifadeleriyle savunmuştu.

TARTIŞMALI YASA TASARISINA ONAY
Fransa'da Müslümanları hedef alan 'ayrılıkçı' yasa tasarısı, geçtiğimiz nisan ayında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in isteğiyle Senato'nun gündemine gelmiş, oylamada kabul edilmişti.

Senato'da tasarıya, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını, havuzlarda tesettür mayo giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesine karar verilmişti.

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