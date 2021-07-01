CHP'li vekil Turan Aydoğan'dan hadsiz sözler!

Geçtiğimiz hafta sonu temeli atılan Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklama yapan muhalefet kanadı, yatırımcıları tehdit etmiş, iktidara gelmeleri durumunda projenin parasını ödemeyeceklerini duyurmuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada, CHP başta olmak üzere muhalefetin yapılan her projeye karşı çıktığını örneklerle ifade etmişti.



Söz konusu açıklama üzerinden Habertürk canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak hadsiz ifadeler kullandı.



Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi tehdit dilini kullanan CHP'li vekil, "Kanal İstanbul projesinin hayata geçirme ihtimali yok. Ne siyasi ömürleri yeter ne de hukuk olarak fırsat veririz ona" dedi.



Kanal İstanbul projesini, "insanlığa karşı saldırı" olarak nitelendiren Aydoğan, "Sayın Cumhurbaşkanının bunu algılayacağını sanmıyorum. Ömrü insan haklarına saldırıyla geçmiş bir Cumhurbaşkanı, İstanbul’un göbeğinde bir doğa, insan yaşam, çevre hakkına saldırıyı anlayacağını sanmıyorum." şeklinde skandal bir ithamda bulundu.