Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli, açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Tatar ile birlikte heyetler arası görüşmelere katıldı.



Toplantının ardından Çavuşoğlu ve Tatar kameralar karşısına geçerek açıklamalar yaptı. İkili gazetecilerin sorularını da yanıtladı.





'NE KIBRIS ESKİ KIBRIS'TIR NE DE DOĞU AKDENİZ ESKİ DOĞU AKDENİZ'DİR'



'KKTC'NİN ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA KATILMASINDAN BİLE RAHATSIZ OLDULAR'



'CENEVRE BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU'



'BU DEVİR ARTIK KAPANDI'



'KİMSENİN HAKKINDA GÖZÜMÜZ YOK, HAKKIMIZI DA YEDİRMEYİZ'



'KARŞI ADIMI ATARIZ, CEVABIMIZ BU OLUR'



'AB İLE BM GEREKLİ ADIMI ATMAZ İSE BİZ GEREKENİ YAPARIZ, TEREDDÜTÜMÜZ YOK'



Tatar'ın açıklamaları şöyle:Kıbrıs'ın eski Kıbrıs olmadığını, Doğu Akdeniz'in eski Doğu Akdeniz olmadığını, Türkiye ile KKTC'nin ilişkilerinin daha önemli hala geldiğini göstereceğiz. Türkiye'nin desteğine teşekkür ediyorum. Tüm dünyaya haklılığımızı anlatmaktır. Ben her platforma gidiyorum, her platformda anlatıyorum. Bizim isteğimiz müzakere yolu ile Kıbrıs'ta iki devletli durumu sağlayabilmektir. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyor, hoş geldin diyorum.Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:Antalya Diplomasi Formu'na katılarak bizi mutlu ettiniz, onur verdiniz. Sizin katılmanızdan rahatsız olanlar oldu. KKTC'nin herhangi bir temsilcisinin katılmasından rahatsız olanlar , başkalarına da katılmayın diyenler oldu. Bu telefonlardan rahatsız olduklarını Avrupalı dostlarımız da söyledi. Biz bu formu geleneksel hale getireceğiz. Mart sonu, Nisan başı gibi düşünüyoruz.Cumhurbaşkanı ile baş başa görüştük Başbakanın katılımı ve heyetler arası görüşmeler de yaptık. Cenevre'de sizler de yakından takip ettiniz. Kıbrıs konusunda bir dönüm noktası oldu. Yeni bir dönem başladı.Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini yok sayıyorlar. Egemenlik bana ait, Kıbrıs Türk'ü ben ne kadar istersem o kadar özgür olur dedi resmen. Kıbrıs Türk halkını azınlık gören bu zihniyeti artık biz de yok sayıyoruz. Rum tarafının çözümsüzlüğü çözüm gibi sunmasını kabul etmiyoruz, bu devir artık kapandı.Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgesel konferans teklifi masadadır. KKTC'nin hakça paylaşım teklifi de geçerlidir. Kimsenin hakkında gözümüz yok ama kimseye hakkımızı da yedirmeyiz. KKTC'yi her platformda desteklemeye devam edeceğiz. Garantör ülke olarak da desteklemek en doğal hakkımızdır.SORU-CEVAP- Rum yönetiminin Enerji Bakanı'nın sondaj çalışmalarına başlayacağız açıklaması -Ersin Tatar: Kıbrıs meselesinin özü bu. Sen ne kadar egemensen, ben de o kadar egemenim. Ne kadar meşru devletsen, ben de o kadar meşru devletim. Hatta biz daha meşru bir devletiz. Sen orada tek başına enerji kaynaklarını araştırma ve geliştirme hakkına sahip değilsin. Biz de Türkiye'nin desteği ile karşı adımı atarız. Cevabı bu olur. Kışkırtıcı adımlarda bulunmayınız adımını bize iletiyorlar, kendilerine biz de bunu iletiyoruz. Kendileri tek egemen gibi hareket ediyorlar. Azınlık haklarından başka bir şey layık görmüyorlar.Çavuşoğlu: Hakça olmayan her adıma karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve KKTC atacaktır. Bunu daha önce de söyledik. Sondaj gemilerimizi sahaya sürdük ve çalışmalarımızı yaptık ve devam ettiriyoruz. Hakça paylaşım konusunda BM ve AB gerekli adımı atmalıdır. Yoksa biz gerekli adımı atarız. Bundan kimsenin endişesi ve tereddütü olmasın. Barış istiyorlarsa Cumhurbaşkanımızın konferans teklifi masadadır. Hakça paylaşım teklifi masadadır. Bu çerçevede adım atarlarsa sorun yok.