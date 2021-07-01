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“Araba saltanatına son vereceğiz” derken kast ettiği buymuş! Kılıçdaroğlu’ndan özel jet şovu…

“Araba saltanatına son vereceğiz” derken kast ettiği buymuş! Kılıçdaroğlu’ndan özel jet şovu…

“Araba saltanatına son vereceğiz” naraları atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel jet şovu tepkilere sebep oldu. Samsun'daki muhtar, esnaf, kanaat önderleriyle yaptığı görüşmeye özel jetle giden Kılıçdaroğlu’nun lüks araç eleştirileri tekrar gündeme geldi.

Siyaset / 1 Temmuz 2021 Perşembe 17:15
“Araba saltanatına son vereceğiz” derken kast ettiği buymuş! Kılıçdaroğlu’ndan özel jet şovu…

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel jet şovu tepkilere sebep oldu. Muhtar, esnaf, kanaat önderleriyle görüşme için Samsun’a giden Kılıçdaroğlu özel jet kullandı.


SAMSUN’A ÖZEL JETLE GİTTİ


Özel jetin Samsun'a inişiyle birlikte partililer tarafından karşılanan CHP lideri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde muhtarlar, esnaf, kanaat önderleri ve oda başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan CHP lideri, yıllardır iktidara gelememeleri konusundaki eleştirileri kabul ettiğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN MAKAM ARACI ELEŞTİRİSİ


Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı konuşmalarda birçok kez makam aracı eleştirisi yapmış, lükse son vereceklerini söylemişti. CHP Lideri geçtiğimiz aylarda partisinin grup toplantısında, "Araba saltanatına son vereceğiz. Herkesin altında bir değil, üç değil... Ne yapıyorsunuz siz? Fakir fukaranın açlıktan nefesi kokuyor, bunların altında lüks arabalar. Bitireceğiz. Döviz garantili işler, ivedilikle Türk lirasına çevrilecek. Buna en çok kamyon şoförleri memnun olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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