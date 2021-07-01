“Araba saltanatına son vereceğiz” derken kast ettiği buymuş! Kılıçdaroğlu’ndan özel jet şovu…

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel jet şovu tepkilere sebep oldu. Muhtar, esnaf, kanaat önderleriyle görüşme için Samsun’a giden Kılıçdaroğlu özel jet kullandı.





SAMSUN’A ÖZEL JETLE GİTTİ

KILIÇDAROĞLU’NDAN MAKAM ARACI ELEŞTİRİSİ



Özel jetin Samsun'a inişiyle birlikte partililer tarafından karşılanan CHP lideri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde muhtarlar, esnaf, kanaat önderleri ve oda başkanları ile bir araya geldi.Toplantıda konuşan CHP lideri, yıllardır iktidara gelememeleri konusundaki eleştirileri kabul ettiğini belirtti.Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı konuşmalarda birçok kez makam aracı eleştirisi yapmış, lükse son vereceklerini söylemişti. CHP Lideri geçtiğimiz aylarda partisinin grup toplantısında, "Araba saltanatına son vereceğiz. Herkesin altında bir değil, üç değil... Ne yapıyorsunuz siz? Fakir fukaranın açlıktan nefesi kokuyor, bunların altında lüks arabalar. Bitireceğiz. Döviz garantili işler, ivedilikle Türk lirasına çevrilecek. Buna en çok kamyon şoförleri memnun olacak." ifadelerini kullanmıştı.