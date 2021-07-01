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1 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi?

Altın 1 Temmuz 2021 fiyatları, yatırımcılar tarafından oldukça merak ediliyor? Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte 1 Temmuz altın fiyatları…

Ekonomi / 1 Temmuz 2021 Perşembe 13:33
1 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi?

1 Temmuz altın fiyatları, son dönemde altının düşmesi nedeniyle yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Güncel altın fiyatları, dün dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle en düşük seviyesini görmüş ve gram altın 488,5 TL ile günü kapatmıştı. 12 Mayıs'tan bu yana en düşük fiyatını gören gram altın yatırımcıları 1 Temmuz altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Güne yükselişle başlayan gram altın fiyatları, uzmanlar tarafından öngörülen seviyede ilerliyor. Salgın sürecinden etkilenen altın fiyatları günden güne büyük değişiklik gösterebiliyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Temmuz güncel altın fiyatları ne kadar? Sizler için güncel altın fiyatlarını yazdık.



1 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?


1 Temmuz Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtı, altın yatırımcılarını sevindirdi. Gram altın güne yükselişle 496 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altın ise bugün 803 lira olurken yarım altın fiyatı 1.605 lira, Cumhuriyet altını fiyatı ise 3.207 lira seviyesinde işlem görüyor.

İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN: 496 TL
ÇEYREK ALTIN: 803 TL
YARIM ALTIN: 1.605 TL
CUMHURİYET ALTINI: 3.207 TL



ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ? ALTIN YATIRIMCILARI NE YAPMALI?


Altın yatırımcıları “Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?” sorusunu uzmanlara yöneltiyor. Uzmanlar ise son zamanlarda delta varyantının yayılması nedeniyle oluşan endişelerin altının ons fiyatını etkilediğini ve dolara olan talebin artmasının altın fiyatlarını kötü etkilediğini belirtiyor. Ons altının 1.760 TL ile 1.790 TL bandına yeniden döneceğini söyleyen uzmanlar, altının hangi yöne hareket edeceğini tahmin etmekte zorlanıyor. Bu nedenle altın yatırımcılarının “Altın fiyatları nasıl olacak?” soruları, bu süreçte yanıtsız kalıyor.

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