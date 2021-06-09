Zona Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Zona nedir? pek çok kişi tarafından merak edilen sorulardan birisidir. Suçiçeğine sebep olan varicella zorster isimli virüsün sebep olduğu Zona enfeksiyonel bir hastalıktır. Suçiçeği geçirilmesinin ardından vücutta etken olan virüs, bağışıklık sistemine yerleşerek uzun yıllar etkinliğini koruyabilir. Bağışıklık sisteminde zayıflamanın meydana gelmesi durumunda ise aynı virüs Zona'ya sebep olur. Ancak bu durum su çiçeği geçiren herkesin zona olacağı anlamına gelmez. Bazı kişiler ise bağışıklık sistemine bağlı olarak birden çok kez Zona hastalığına yakalanabilir.





Zona Belirtileri Nelerdir?



Zona Hastalığı Tehlikeli midir?



Zona Hastalığı Bulaşıcı mıdır?

Zona Hastalığı Tedavisi Nasıldır?



Zona Neden Olur?



Zonaya Ne İyi Gelir?



Zonaya Banyo İyi Gelir mi?



Zona İlaç Kullanmadan Geçer mi?



Zona Hastalığına İyi Gelen İbrahim Saraçoğlu Kürü



Sorusunun sorulması üzerine alanında uzman kişiler zona'nın pek çok belirtisi olduğunu açıklamıştır. Kişiler vücutlarında meydana gelen belirtileri doğru bir şekilde yorumlayarak Zona'ya yakalanıp yakalanmadığını anlayabilirler. Geçmişte suçiçeği hastalığına yakalanmış olanlar ise bu hastalığa karşı daha net bir yaklaşım sergileyebilir.•Baş ağrısı•Ateş•Kas güçsüzlüğü•Ciltte döküntü•Halsizlik•Üşüme•Titreme•Işığa karşı hassasiyetOlarak açıklanmaktadır. Bu belirtilerin haricinde zona hastalığı geçirenlerde ortaya çıkan çeşitli belirtiler de mevcuttur. İleri seviye zona geçirenlerde•Görme kaybı•İşitme kaybı•Deride döküntünün yaşandığı bölgelerde bakteriyel enfeksiyon•Döküntü bölgesinde açık yara ve ödemin artmasıŞeklinde kendisini göstermektedir.kişiden kişiye değişiklik gösterirken semptomlar ortaya çıktığında mutlaka uzman kontrolünden geçilmelidir.yaşayan kişilerdesorusu gündeme geliyor. Kişiden kişiye göre semptomları değişen bu hastalıktan tehlikelidir veya tehlikesizdir diyerek bahsetmek mümkün değiş. Ölümcül bir hastalık olmaması sebebiyle tehlikesiz olduğu söylenebilirken ciddi komplikasyonlar sebep olması sebebiyle de tehlikelidir diyebiliriz.Zona hastalarının bir diğer sorusu isesorusudur. Zona bulaşıcı hastalıklar grubundadır ve henüz sulu aşamada iken zona ile temas edilmesi durumunda hastalık bir başkasına bulaşabilir.virüse karşı etkili antiviral ajanlar, B vitaminleri, local pansumanlar, kremler ve ağrı kesiciler kullanılmaktadır., su çiçeği hastalığına neden olan Varicella virüsü sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Daha önce suçiçeği geçirmiş hemen kişilerde görülme oranı yüksektir.sorusunun sorulması üzerine uzmanlar açıklama yapmıştır. Zona hastalığı tedavisinde virüse karşı etkili asiklovir ve valasiklovir isimli antiviral ilaçlar kullanılmaktadır. Ağrı, batma ve yanma gibi belirtilerin olması durumunda ise ağrı kesici haplar ve kremlerle takviye gerçekleştirilmektedir. Doktor kontrolünde kullanılması gereken bu ilaçların yanı sıra hasta kişisel temizliğine de dikkat etmelidir.Zona hastalığına yakalanan bireyler zona sürecinde soğuk suyla banyo yaparak oluşan kabarcıkların kaşıntısının azaltılmasını ve ağrının hafifletilmesini sağlayabilir.araştırmasını gerçekleştiren kişiler ne yazık ki olumlu bir yanıt alamamaktadır. Zona genellikle vücudun içerisinde yer alan virüs sonucunda meydana çıkar. Bu sebeple antivirüs içerikli ilaç kullanımı zona tedavisinde son derece önemlidir.•1 bardak kaynar su•5-6 adet karabaş otu•1 tutam melisa otu•1 bardak kaynar su içerisinde 5 adet karabaş otu ve 1 tutam melisa otu eklenmelidir.•7 dakika demlenmesi gereken bu kür çok uzun süre demlenmeye bırakılmamalıdır.•7 dakikanın sonunda bu karışım süzerek içilmelidir.• Akşam yemeğinden 2 saat sonra günde 1 kez içilmesi önerilmektedir.gören kişilerin semptomlar artmadan doktor kontrolünden geçmesi önerilmektedir. İleri seviye zona yaşanması durumunda ciddi problemler meydana gelebilmektedir.