Başkan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile ortak açıklamalarda bulundu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u ağırladı.



Yüz yüze görüşme ve imza töreni sonrası iki lider toplantıya dair kritik açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Yaptığımız görüşmelerde irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere törer örgütleri ile mücadeleyi ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda hemfikiriz.



TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR



Omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden geleceğiz. Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni sistemin getirdiği yeni imkanlarla Kırgızistan'ın daha hızlı yol alacağına inanıyorum. Türkiye bu süreçte Kırgızistan'a her türlü destek vermeye devam edecektir.



Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ticari ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde gözden geçirdik. Geçtiğimiz yıl salgına rağmen önemli bir düşüş yaşanmadı. 1 Milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız. Potansiyelimizin çok daha yüksek olduğu aşikardır. Atacağımız adımlara ilişkin yol haritamızı belirlemiş olduk.



UÇAK SEFERLERİ ARTIYOR



Yatırımların geliştirilmesi konusunda aynı hissiyatı taşımaktan memnuniyet duyuyorum. Attığımız adımlarda Türkiye Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini artırıcaz.



Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov:



Başarılı bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için Kırgızistan hazırdır.



YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY OTURUMU



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov başkanlığında, "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu" yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı düzenlenen toplantıya, Türkiye tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.



Caparov'a eşlik eden üst düzey heyette ise Kırgız bakanlar yer aldı.