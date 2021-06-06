Meral Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Ortak adayın faydalı olduğuna inanıyorum ama...

Gelecek seçimlere nasıl bir ittifakla gidileceğini zamanın göstereceğini ifade eden Akşener, "Ben 24 Hazirandaki tecrübeme dayanarak, ülkenin nefes almasına engel olacak bir tutumda bulunmam. Ama o tecrübeden çıkardığım bir tecrübe var benim de önerdiklerim var. Biz bu konuda bir şey konuşmadık. Benim önerim şu; gördüğüm şu oldu ortak bir adayla gidilmenin faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.



"HDP kendi ayrı aday çıkarmalıdır" 2019 yerel seçimlerinde HDP ile yaptıkları ittifakı "stratejik çalışma" olarak nitelendiren Akşener, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı tek aday çıkarmalı ve HDP kendi ayrı aday çıkarmalıdır" şeklinde konuştu. HDP de "ortak aday" demişti Millet İttifakı'nın 2019 yılındaki yerel seçimlerdeki ittifak ortağı HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 'ortak aday' vurgusu yapmıştı. Muhalefet ile ortak aday çıkarmanın iyi bir seçenek olduğunu vurgulayan Sancar, "İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır" demişti.