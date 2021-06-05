7 Haziran seçimi sonrası Ahmet Davutoğlu ve ekibi neyi kutladı? Tepki yağıyor: 'İhanet edersem yüzüme tükürün demişti...'

7 Haziran seçimi sonrası Ahmet Davutoğlu ve ekibi neyi kutladı? Tepki yağıyor: 'İhanet edersem yüzüme tükürün demişti...'

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş canlı yayınında siyasi gündeme bomba gibi düşen son ihanet haberini değerlendirdi. 7 Haziran 2015'te sandıktan koalisyon ihtimali çıkması kimleri sevindirdi? Ahmet Davutoğlu ve ekibi neyi kutladı?