Nevşin Mengü'nün o videosu yeniden gündem oldu!

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi büyük bir heyecanla bekliyordu.



TOPLAM REZERV 540 MİLYAR METREKÜP



Zonguldak'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfinin yapıldığını duyurdu. Böylece toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı.



Doğalgaz müjdesinin açıklanmasıyla birlikte akıllara Nevşin Mengü'nün keşiflerle ilgili sözleri yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi.



"GAZ BULUNMUŞ DİYORLAR.."



Nevşin Mengü, daha önce "Gaz bulunmuş diyorlar.. Burada mesele, gazın ne kadar derinde bulunduğu, ne kadar kolay çıkarılacağı.. İşin astarı yüzünden pahalı geliyorsa bir anlamı kalmıyor. Yani çıkarma maliyetinin az olması lazım ki bir işe yarasın." ifadelerini kullanmıştı.