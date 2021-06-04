CHP'li Tanrıkulu'ndan ipe sapa gelmez sözler: Türkiye ile katil İsrail'i bir tuttu!

şgalci İsrail kuvvetlerinin geride kalan günlerde Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarında çoğu anne olan 39'u kadın, 66'sı çocuk, 254 Filistinli hayatını kaybetti, 1948 kişi yaralandı.



İşgalcilerin saldırılarında şehit olan çocukları gündeme taşıyan ABD merkezli The New York Times gazetesi, "Onlar sadece çocuktu" manşetini attı.



TÜRKİYE'Yİ İSRAİL'E BENZETTİ!



Söz konusu haberi, YouTube üzerinden yaptığı yayında değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İsrail ile Türkiye'yi bir tuttu.



Tanrıkulu, Filistin'de çocukları katleden İsrail'i ile Türkiye'yi kıyaslayarak, dünya kamuoyuna "Türkiye'ye neden sessiz kalıyorsunuz?" diye seslendi.



MİLLET İTTİFAKI'NIN DİLİ AYNI!



CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener de, benzer ithamlarda bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, işgalci İsrail’in katliamlarının bir numaralı sorumlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzeten Akşener, "Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu" ifadesini kullanmıştı.





