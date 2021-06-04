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ABD'de Başkan Erdoğan'ı hedef alan reklamı verenler hakkında dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de açtıkları bilboardlarla Başkan Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden FETÖ'cü Kaval ve Girdap hakkında dava açtı

Güncel / 4 Haziran 2021 Cuma 13:47
ABD'de Başkan Erdoğan'ı hedef alan reklamı verenler hakkında dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren ABD'deki ilanlara ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 2 şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan Hafsa Girdap ve Mehmet Murat Kaval, şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, 3 Mart 2021'de ABD'nin New York şehri Times Meydanı'ndaki billboardlarda Başkan Erdoğan'a hakaret içeren afişlerin yer aldığı, inceleme üzerine söz konusu organizasyonun, FETÖ'ye ait bir firma tarafından düzenlendiği, organizasyonun üst düzey yöneticilerinin şüpheliler Hafsa Girdap ve Mehmet Murat Kaval olduğu tespitine yer verildi.

Şüpheli Kaval'ın FETÖ'nün ABD yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtilen iddianamede, FETÖ'ye müzahir ABD merkezli Advocates of Silenced Turkey (Susturulmuş Türkiye Avukatları) isimli organizasyonun yöneticisi olduğu kaydedildi.

Kaval'ın, FETÖ'ye müzahir ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde de bulunduğuna işaret edilen iddianamede, şüpheli hakkında başka bir suçtan Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararının olduğu belirtildi.

HAKLARINDA ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Şüpheli Hafsa Girdap'ın da FETÖ'nün ABD yapılanmasında yer aldığı, örgütün ABD merkezli "Susturulmuş Türkiye Avukatları" isimli organizasyonunda müdürlük yaptığı kaydedilen iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine propaganda yaptığı iddiasıyla Girdap hakkında Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararının bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, her iki şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan soruşturma yürütüldüğü bilgisine yer verildi.

Eylemlerin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçu olduğu belirtilen iddianamede, şüphelilerin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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