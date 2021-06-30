Hazine ve Maliye Bakanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası'nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir.' dedi.







