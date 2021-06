Çanakkale Biga'da gıda fabrikasında çalışan Nurten Balcı (51), akrabasının aracılığıyla tanıştığı Mehmet Balcı ile 2008 yılında evlendi. Bir sene içerisinde de eşinden gebe kaldı. İkiz çocuk dünyaya getirmeye hazırlanan Nurten Balcı, eşi Mehmet Balcı'dan sıra dışı bir teklif aldı. İddiaya göre koca Mehmet Balcı, evli ve çocuğu olmayan eniştesi M. K. ile konuştuğunu ve doğacak bebeklerden bir tanesini daire karşılığında eniştesine satmak istediğini söyledi. Anne Balcı'nın bu teklifini reddetmesiyle sinirlenen koca, karnında çocuğunu taşıyan eşini defalarca darp etti. Hamile kadının karnındaki iki bebek de maruz kaldığı şiddet sonucunda ölü olarak dünyaya geldi. İlk bebeklerinin ölümünün hemen ardından bir kez daha gebe kalan Nurten Balcı, dünyaya getirdiği Cansu isimli kızının satılmasına da engel olunca ikinci bir skandal ile karşı karşıya kaldı. Anne Balcı'nın iddiasına göre eşi Mehmet Balcı, kendi çocuklarını eniştesi M. K.'a satamayınca akılalmaz bir yola başvurdu.





DÜĞÜN PARALARIYLA ENİŞTEYE TÜP BEBEK

DAİRE KARŞILIĞI SATILIK BEBEK

KOCANDAN VEKALET ALDIM

KIZIM HER ŞEYİ ANLATTI

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

ELMALI DAVASI NEDİR?

İddiya göre doğumdan üç ay sonra M. K.'ı evine çağıran Mehmet Balcı, karısını eniştesiyle birlikte olmaya ve ondan gebe kalmasına zorladı. Kocasının gözleri önünde eniştesinin cinsel saldırısına uğrayan anne Balcı, yaşadığı dehşete engel olunca kocası tarafından feci şekilde darp edildi ve bir hafta boyunca baygın şekilde evin bir odasında hapsedildi. Ailesinden yardım istese de öldürülme korkusuyla başa çıkamadı. İddiasına göre anne Balcı'nın yaşadıkları bunlarla da sınırlı kalmadı.Düğünden kalan bütün bilezikleri akrabaları tarafından zorla gasp edildi. Ondan alınan paralarla eşinin eniştesi M. K.'a dört defa tüp bebek tedavisi uygulandı ancak sonuç alınamadı. Yıllarca uğradığı işkencenin ardından 2016 yılında eşinin ailesi tarafından öldüresiye dövüldükten sonra babasının evine gönderildi. Ancak talihsiz kadının yaşadıkları peşini hiç bırakmadı. Babasının evine yerleştikten sonra kızı Cansu'nun öz babası Mehmet Balcı ve dedesi İ. B. tarafından defalarca cinsel istismara uğradığını öğrendi, hukuk mücadelesi başlattı. Sabah'a konuşan Nurten Balcı yaşadığı kabus gibi hayatı şu ifadelerle gözler önüne serdi:Nurten Balcı 'Eşim benimle evlenmeden önce çocuğu olmayan eniştesine söz vermiş. Bebeği olduğunda daire karşılığında ona satacakmış. Bana bunu gebeyken söyledi, kabul etmedim. Defalarca darp etti. İki çocuklarımdan birini doğum sırasında 'öldü' diye göstererek el altından eniştesine verecekmiş ama olmadı. Karnımdaki bebekler henüz 9'uncu ayda şiddete yenik düşerek öldüler. Üç ay sonra yine gebe kaldım, yine satmaya çalıştılar. Engel oldum, evladımı daireye sattırmam' dedi.Kocasının çocuk satışını yapamaması üzerine başka yollara giriştiğini belirten anne Balcı 'Baktı ki ben çocuğumu sattırmayacağım bu sefer de eniştesini üzerime saldırttı. Eniştesiyle beraber eve doğru geldiler, kocam ahıra girip bizi uzaktan izlemeye koyuldu. Eniştesi 'Senin çocukların çok güzel oluyor, senden çocuk yapacağım, kocandan vekalet aldım' diyerek üzerime saldırdı, taciz etmeye başladı. Bağırdım, direnmeye çalıştım. Eniştesi korkup kaçınca kocam hemen eve geldi, beni öldüresiye dövdü. Bir hafta boyunca baygın halde yataktan kalkamadım' diye konuştu.Balcı 'Eşimin ailesinden kurtulunca babamın evine yerleştim. Zaman geçtikçe kızım kendini güvende hissetmiş, yaşadıklarını bana anlattı. Öz babası da dedesi de kızıma henüz 5 yaşındayken cinsel saldırıda bulunmuş. Kızım hem pedagoglara hem de savcılıkta her şeyi bütün detaylarına kadar anlattı. Babası kızımı elinden tutup dedesinin evine götürüyormuş. Babaannesi ile birlikte evden çıkıyorlarmış sonra. Dedesi de boş evde kızıma cinsel saldırıda bulunuyormuş' dedi.Yaşadığı skandal olayların ardından hukuk mücadelesi başlattığını belirten Nurten Balcı 'Elimde her türlü belge var. Kızım hekimlerin önünde her şeyi anlatıyor. Nisan ayında boşandık, mahkeme kızımın vekaletini bana verdi. Kızımı elimden almaya çalışıyorlar. Kızım onların eline düşerse hayatım kararır. Bana cehennemi yaşattılar. Doğmamış bebeklerimi satmak istediler. Yıllardır yargı önünde yaşam mücadelesi veriyorum, lütfen sesimi duyun kızımı onlara verilmesin' ifadelerini kullandı.Antalya'da iki küçük kardeşin anneleri ve üvey babaları tarafından cinsel istismara uğraması sonucu anne ve üvey baba tutuklanmıştı. 7 ve 10 yaşlarındaki kardeşler mahkemede yaşadıkları istismarı çizdikleri resimlerle anlattı. Yaşanan bu olay Türkiye gündemine oturdu ancak Elmalı Davası'nda karar kimsenin istemediği şekilde çıktı. Anne ve üvey baba adli kontrol şartı ile tahliye edildi.