CHP'li belediyeden doğa katliamı!

CHP'li İzmir Karaburun Belediyesi, "moloz dökmek yasaktır" uyarısının bulunduğu Manal Koyu'nun dere yatağına parke taşları ve molozlarla örtmüştü. Bu şekilde vatandaşlara suçüstü yakalanan CHP'li belediye ikinci bir doğa katliamını da Kırüstü mevkiinde gerçekleştiriyor. Belediyeye ait kamyonların doğaya tonlarca toprak bırakması nedeniyle belediyeyi CİMER'e şikayet eden vatandaş Birgül Zorbaz, “İkinci çevre felaketi bir an önce durdurulmalı. Tonlarca toprak kamyonlarla taşınıp buraya dökülüyor. Belediye her ne kadar yağmur suları için künk döşenecek dese de burada kocaman bir dağ oluştu” ifadelerini kullandı.
İzmir'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki doğal güzellikler ve eşsiz denize sahip Karaburun'da Mordoğan Mahallesi'nde ilçe belediyesine ait resmi plakalı iş makinesi yarımadanın en ünlü plajlarından biri olan Manal Koyu'na bakan dere yatağını parke taşları ve molozlarla doldururken vatandaşın cep telefonu kamerasına suçüstü yakalanmıştı.
Karaburun Belediyesi ikinci çevre katliamını Kırüstü mevkiinde gerçekleştiriyor. Bu duruma tepki gösteren duyarlı vatandaş Birgül Zorbaz, konu ile ilgili CİMER'e şikayette bulundu.