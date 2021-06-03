Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar, euro ve altın...

Dünyada ve Türkiye'de enflasyonun tırmanışta olduğu süreçte gözler 17 Haziran'daki faiz toplantısında.



TCMB'nin faiz toplantısı öncesinde Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamalar hemen bir faiz indirimi olmayacağına işaret ediyor.



Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla yapılan toplantıda piyasadaki erken gevşeme beklentisinin uygun olmadığını belirtti.



Kavcıoğlu, toplantıda 3. çeyreğin sonu itibarıyla Türkiye'de dezenflasyon sürecinin başlayacağını ifade etti.



KIRILGANLIK YÜKSEK

Piyasalar her açıklamaya hızlı ve sert reaksiyon veriyor. Bu anlamı ile kırılganlığın yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Enflasyon ve faiz paralelliği, kur ve faiz makası izlenen ana göstergeler.



Enflasyonda tepe noktanın görüldüğü netleşinceye kadar TCMB faiz adımında aceleci davranmayacaktır. Zira döviz erken bir faiz kararını hızlı fiyatlamaya başlıyor.



YABANCI NE DİYOR?

Citi yayınladığı raporda, orta vadede daha yüksek enflasyon görülmesi potansiyeline ve doların yurt içi arzındaki dengesizlik nedeniyle Türk Lirası'nın daha fazla değer kaybetmesinin muhtemel göründüğünü bildirdi.



İŞTE TEMETTÜ 25'TE EN ÇOK KAZANANLAR

Temettü 25 Endeksi'nde yılbaşından bu yana 7 hisse senedi yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı. Endekste Kordsa'nın getirisi yüzde 48.5, Ereğli'nin yüzde 47 oldu.

En fazla kazandıran 7 hissenin listesi şöyle: Kordsa Teknik Tekstil, Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Ford Otosan, Vestel Beyaz Eşya, Coca Cola İçecek ve Enka İnşaat.



