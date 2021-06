İran'da petrol rafinerisinde yangın!

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'nde çıkan büyük bir yangın nedeniyle tesisteki tüm faaliyetler durduruldu.



GÖKYÜZÜNÜ DUMANLAR KAPLADI



Yangın nedeniyle bölgenin büyük bir duman bulutuyla kaplandığı ve itfaiye ekipleri ile ambulansların olay mahalline sevk edildiği belirtildi.



CAN KAYBI YOKOlayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı aktarılırken yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



İRAN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİNİ DE YANGINDA KAYBETT



İÖte yandan dün de İran'ın en büyük savaş gemisi Hark'ta yangın çıkmış ve mürettabat can yelekleri giydirilerek tahliye edilmişti. Sabah saatlerinde ise İranlı yetkililer, 40 yıldır donanma envanterinde bulunan geminin resmen battığını duyurdu.