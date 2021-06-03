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Evlendikten sonra 3 gün boyunca tuvalete gitmeleri tamamen yasak olan ilginç kabile: Tidong Kabilesi

Milyarca insanın yaşadığı dünyada çok farklı kültürlere sahip olan ülkelerin olduğunu biliyorsunuzdur. Ancak bu ülkelerin yanında tamamen modernlikten izole bir şekilde hayatlarını devam ettiren kabileler de var. Bu kabilelerin birbirinden ilginç gelenekleri öğrenenleri şaşkınlığa uğratıyor. Bu ilginç geleneklerden bir tanesi ise Endonezya’da Tidong kabilesine ait.

Güncel / 3 Haziran 2021 Perşembe 12:59
Evlendikten sonra 3 gün boyunca tuvalete gitmeleri tamamen yasak olan ilginç kabile: Tidong Kabilesi

Evlilik toplumsal normlar içerisinde gerçekleştirilmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkar. Ancak mutlu bir evliliği sürdürmek gelişen dünya düzeni içerisinde zor bir hal almıştır. Tidong kabilesi yüzlerce yıldır devam eden gelenekleri sayesinde mutlu evliliğin sırrını çözmüş. Bu sırrın kilidi tuvalete gitmemekten geçiyor.


Endonezya'da yaşayan Tidong kabilesinin yeni evlenen üyeleri, evlendikten sonraki 3 gün içinde hiçbir şekilde duş alamıyor, tuvalete gidemiyor ve cinsel ilişkiye giremiyorlar. 3 gün banyo yapmayan çiftin mutlu bir evliliği ve sağlıklı çocukları olacağına inanılıyor. Eğer bir nedenden ötürü bu yasağı çiğnerlerse bunun çifte kötü şans getireceğine ve evliliklerinin yok olacağını düşünüyorlar. Bu gelenek de yıllardır kabile içerisinde devam ediyor.

 
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