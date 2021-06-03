Evlendikten sonra 3 gün boyunca tuvalete gitmeleri tamamen yasak olan ilginç kabile: Tidong Kabilesi

Evlilik toplumsal normlar içerisinde gerçekleştirilmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkar. Ancak mutlu bir evliliği sürdürmek gelişen dünya düzeni içerisinde zor bir hal almıştır. Tidong kabilesi yüzlerce yıldır devam eden gelenekleri sayesinde mutlu evliliğin sırrını çözmüş. Bu sırrın kilidi tuvalete gitmemekten geçiyor.





Endonezya'da yaşayan Tidong kabilesinin yeni evlenen üyeleri, evlendikten sonraki 3 gün içinde hiçbir şekilde duş alamıyor, tuvalete gidemiyor ve cinsel ilişkiye giremiyorlar. 3 gün banyo yapmayan çiftin mutlu bir evliliği ve sağlıklı çocukları olacağına inanılıyor. Eğer bir nedenden ötürü bu yasağı çiğnerlerse bunun çifte kötü şans getireceğine ve evliliklerinin yok olacağını düşünüyorlar. Bu gelenek de yıllardır kabile içerisinde devam ediyor.