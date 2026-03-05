Emekli Olmak İsteyenler Dikkat!

EYT kapsamında emekli olamayanlar ya da prim günleri eksik olanlar için borçlanma büyük bir öneme sahip. 8 Eylül 1999 tarihinden önce ve sonra emekli olanlar için emekli olma durumu değişiklik gösteriyor. Doğum, askerlik ve yurtdışı çalışma gibi durumlardan yararlananlar için emekliliğin kapısı açılabiliyor.Emeklilikte Yaşa Takınlar (EYT) düzenlemesi kapsamına 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar giriyor. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar yaş şartına takılmaksızın kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlayanlar emekli olabiliyor. Burada tek şart prim günlerinin tamamlanması. Bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar için belli bir yaşın doldurulması gerekiyor.Öte yandan emekli olmak isteyen kişilerin sosyal güvenlik statüsüne göre ödeme şekilleri değişiyor.Buna göre,SSK yani 4A koluna bağlı olanların primleri iş verenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeniyor.Bağkur yani 4B koluna bağlı olanları ise genellikle kendi işini yapanları ve esnafı kapsıyor. Bu statüde olanlar kendi primlerini doğrudan SGK'ya ödüyor.Emekli sandığı 4C statüsünde olanların prim ödemesi kamu kurumu tarafından yapılıyor.Sigortalı olarak çalışılamayan dönemlerdeki ödemeler borçlanma yoluyla yapılabiliyor. Borçlanma ile çalışılmayan süreler SGK'y ödenerek emeklilik için gerekli olan zaman eklenebiliyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. maddesi kapsamında çeşitli süreler borçlanılabiliyor.5434 sayılı Kanuna tabi olanların borçlanabilecekleri süreler şu şekilde:• Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçen süreler,• Kadın sigortalılar 3 çocuğa kadar doğumdan sonraki çalışmadıkları 2 yıllık süreler,• Doğum sonrası yarı zamanlı çalışılan süreler,• Askerliğini yedek subay olarak yapanların 1.1.1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçirdikleri süreler,• Yevmiyeli, geçici kadrolu, sözleşmeli, saat ücretli geçen hizmetler,• Çarşı ve mahalle bekçiliğinde geçen süreler,• İmam-Hatip vekilliğinde, vakıflara ait camilerin imam-hatip ve müezzin kayyımlığında geçen sürelerle köy bütçesinden ücret almak suretiyle yapılan imam-hatiplik hizmetleri,• Avukatlık stajında geçen süreler,• Serbest avukatlık ve noterlikte geçen süreler,• Tıpta uzmanlık eğitiminde ve doktora öğreniminde geçen süreler,• Tıp doktorlarının fahri asistanlıkta geçen süreleri,• Sağlık Bakanlığı Teşkilatında çalışan sağlık personelinin, mesleklerini serbest olarak icra ettikleri süreler,• Seçim Kanunu nedeniyle istifa edenlerin açıkta geçirdikleri süreler,Emekli olacak olan kişinin statüsü belirlenirken son çalışılan 2520 dikkate alınıyor. Bu süre boyunca hangi statüden daha fazla prim ödenmiş ise emeklilik işlemleri yapılırken o statü göz önünde bulunduruluyor.Kadınlar en çok başvurdukları yollardan biri doğum borçlanmasıdır. Sigortalı olarak çalıştıktan sonra en fazla 3 çocuğa kadar her 2 doğum için borçlanma hakkı doğuyor. Böylelikle 2160 güne kadar prim kazanabiliyor. Ancak bunun için 2 yıl çalışmış olması gerekiyor. Doğum borçlanması için ödenecek tutar SGK tarafından hesaplanıyor.