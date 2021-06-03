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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KABİL - THY, Afganistan'a sefer sayısını artırdı

KABİL - THY, Afganistan'a sefer sayısını artırdı

- Havalimanından detayşar - THY uçağından detaylar THY, Afganistan 'a sefer sayısını artırdıKABİL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Afganistan 'ın başkenti Kabil'e haftalık sefer sayısını 7'den 10'a çıkardı.THY Afganistan Kabil Müdürü Ahmet Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün başkent Kabil'e peş peşe 2 THY uçağının sefer gerçekleştirdiğini ve haftalık sefer sayısının 7'den 10'a çıkarıldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını döneminde sefer sayısını artıran THY'nin, böylece Afganistan 'da en fazla koltuk kapasitesi sunan yabancı hava yolu şirketi olduğunu ifade eden Uludağ, insanların rahatlıkla yolculuk yapmalarını amaçladıklarını belirtti.
Uludağ, THY'nin Afganistan 'ın kuzeyindeki Mezar - ı Şerif kentinde de haftalık 3 sefer düzenlediğini böylece ülkeye yapılan sefer sayısının 13 olduğunu kaydetti.
Uludağ ayrıca, THY'nin güvenilir bir hava yolu şirketi olması nedeniyle her kesim tarafından tercih edildiğini vurguladı.

Koronavirüs Muhabir Başkent 

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