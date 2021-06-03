Camdaki Kız’ın Yeni Bölümünde Neler Olacak?

Feride'nin Nalan üzerindeki kontrolü bölümler ilerledikçe artmaya devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde Nalan hayati tehlike yaşayacak. Camdaki Kız 7. Bölüm sonunda Nalan'ı (Burcu Biricik) bulan Muzeffer (Enis Arıkan) sayesinde Koroğlu ailesi ters giden olaylar olduğunu fark etti. Feride'nin Nalan'a olan baskısını fark eden Muzaffer (Enis Arıkan) yeni bölümde Nalan'ı kurtarmaya çalışacak. Düğün sürecini hızlandırmak isteyen Koroğlu ailesine ise Feride'den büyük tepki gelecek! Camdaki Kız sezon finalinde seyircisini şaşkına uğratacak olaylar yaşanacak.





Camdaki Kız'ın Son Bölümünde Neler Yaşandı?

Cana, Rafet Koroğlu'na Ne Söyledi?

Camdaki Kız Saat Kaçta?

Camdaki Kız Sezon Finali Ne Zaman?

Camdaki Kız Hangi Kanalda?

Camdaki Kız Dizisinin Konusu Ne?

27 Mayıs Perşembe günü yayınlananFeride ortalığı karıştırdı. Sedat ve Nalan'ı bir arada gören Feride, Nalan'a fiziksel şiddet uyguladı. Nalan'ın dünya ile bağlantısını koparmaya çalışan Feride, büyük bir hata yaptı! Koroğlu ailesinin ani ziyareti ile ne yapacağını bilemeyen Feride'nin söylediği yalanı ise Muzaffer (Enis Arıkan) ortaya çıkardı.‘'Feride'nin içirdiği ilaçlar Nalan'ı hasta etti!''Bu akşam yayınlanacak olan'ın yeni bölümünde Cana harekete geçecek. Sedat'ın Nalan'a olan ilgisine karşı kıskançlık duyan Cana, Rafet Koroğlu ile konuşacak. Rafet ile konuşan Cana, Sedat'la arasında geçenleri anlatarak olayların karışmasına sebep olacak. Cana ile Rafet Koroğlu arasında geçen konuşma Koroğlu'nu çıldırtacak. Rafet Koroğlu'ndan Sedat'a büyük tepki gelecek!Camdaki Kız seyircisinin merak ettiği sorular arasında yer alıyor., her Perşembe saat 20.00'da Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşacak.3 Haziran 2021 tarihinde 8. Bölümüyle ekranlara gelecek Camdaki Kız'a seyircinin ilgisi yüksek. Dizilerin sezon finali yapmasının ardındanSorusu merak konusu oldu.henüz netleşmedi. Ekran hayatına geç başlayan dizinin birkaç bölüm daha devam edeceği tahminler arasında yer alıyor.Sorusunun sıklıkla sorulması seyircinin diziye olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Bu akşam yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren Kanal D ekranlarında sevircisiyle buluşan dizinin 8. Bölümü yayınlanacak.Gülseren Buğdaycıoğlu'nunkitabından uyarlanan dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekrana kilitledi. Reyting rekorları kıran dizinin konusu ‘gerçek bir hayat hikayesinden'' uyarlandı., Nur Sürer, Selma Ergeç, Tamer Levent gibi başarılı oyuncu kadrosundan oluşan dizi hayatına başladığı günden itibaren seyircinin beğenisini topladı. Dışarıdan kusursuz bir hayata sahip olduğu zannedilen Nalan'ın acı dolu hikayesini anlatan dizide pek çok konuya değiniliyor. Aile baskısı, şiddet, güzellik, zenginlik ve psikoloji kavramlarını ele alan dizide tek odak noktası bulunmuyor.Koroğlu ailesinin çocukları Sedat'ı içinde bulunduğu yasak aşktan kurtarmak istemesi ile başlayan dizi, Nalan'ın yaşadıkları ile devam ediyor. Evlilik kararı alan Nalan ve Sedat ise etrafında olanlardan habersiz!sırlar açığa çıkacak!