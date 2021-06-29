İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi!

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi yaşanacağı bildirildi. İstanbul'da su kesintisi hangi semtlerde yaşanacak? İSKİ, yaşanacak su kesintisinin Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri ile Maltepe'nin Büyükbakkalköy Mahallesi'nde gerçekleşeceğini açıkladı. İSKİ, yaptığı açıklamada İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? sorusuna da cevap verdi. Kesinti, 30.06.2021'de saat 10.00'da başlayıp, 1 Temmuz Perşembe günü saat 02.00'da son bulacak.