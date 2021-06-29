İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi yaşanacağı bildirildi. İstanbul'da su kesintisi hangi semtlerde yaşanacak? İSKİ, yaşanacak su kesintisinin Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri ile Maltepe'nin Büyükbakkalköy Mahallesi'nde gerçekleşeceğini açıkladı. İSKİ, yaptığı açıklamada İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? sorusuna da cevap verdi. Kesinti, 30.06.2021'de saat 10.00'da başlayıp, 1 Temmuz Perşembe günü saat 02.00'da son bulacak.
İSKİ, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe'de toplam 16 saat su kesintisi yapılacağını açıkladı. İSKİ kesintinin yarın saat 10.00'da başlayıp perşembe saat 02.00'ye kadar süreceğini belirtti
İSKİ'den yapılan açıklamada, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'ndeki isale hattı deplase bağlantılarında çalışma yapılacağı kaydedilerek Sultanbeyli'nin bütün mahalleleri, Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri, Maltepe'nin ise Büyükbakkalköy Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacağı ifade edildi.