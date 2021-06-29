FETÖ'cü Selahaddin Gülen’in iddianamesi kabul edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi. Gülen 24 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak.



Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hazırlanan iddianameye ilişkin incelemesini tamamlayarak kabul etti. Gülen 24 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak.



