Donald Trump iflasın eşiğinde!

New York Başsavcılığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aile şirketlerinden oluşan Trump Organizasyonu (The Trump Organization) hakkında uzun süredir bir soruşturma yönetiyor. Trump'a vergi ve sigorta dolandırıcılığı ve işletme kayıtlarında sahtecilik de dahil olmak üzere çeşitli suçlar yöneltiliyor.



Trump Organizasyonu'nun avukatı Ron Fischetti, geçen Perşembe günü savcılarla yaklaşık 90 dakika sanal bir toplantı yaparak onları şirkete karşı suç duyurusunda bulunmaktan caydırmaya çalıştı.



Fischetti, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, "Suçlamalar, kesinlikle çirkin ve emsalsiz. Bunlar sadece Donald Trump'ı karalamak için. Onun suçsuz olduğunu kanıtlayacağız ve davayı düşürme talebinde bulunacağız" dedi.



Diğer taraftan, Washington Post'ta yer alan bir habere göre, Fischetti ve meslektaşlarının suçlamalara karşı son savunmalarını yapmak için Pazartesi gününe kadar süreleri vardı. Manhattan bölge savcısı Cyrus Vance tarafından uzun süredir devam eden soruşturma, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in 2016 başkanlık seçimleri öncesinde Trump'la cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden iki kadına sessiz para ödemesinin ardından başladı. Trump iddiaları reddetti.



Savcılar, gayrimenkul alanında küresel faaliyetleri bulunan Trump Organizasyonu'nun uzun süredir finans direktörü olan 73 yaşındaki Allen Weisselberg'e özel olarak odaklanıyor. Yetkililer, Trump'ın oğlu Barry'nin, babasının başkanlık döneminde tahsis edilen bir daireyi çok az veya ücretsiz olarak kullanmasını, aile için kiralanan arabaları ve Weisselberg'in torunlarının gittiği bir okula yapılan eğitim ödemelerini inceliyor.



100 BİNLERCE DOLAR DEĞERİNDE



Yetkililer, bu türden hediyelerin ve avantajların yüz binlerce dolar değerinde olduğunu söyledi. Eğer Weisselberg'ler vergi beyannamelerinde ve diğer mali dosyalarda bu parayı düzgün bir şekilde kullandıklarını kanıtlayamazlarsa, yasal tehlikede olabilirler.



Ancak Fischetti, yan haklara dayalı herhangi bir suçlamanın emsalden özel bir kopuşu temsil edeceği konusunda ısrar etti.



TRUMP SORUŞTURMAYI CADI AVI OLARAK NİTELİYOR



Fishetti, AP'ye yaptığı açıklamada, "100 yıllık davalara baktık ve bir çalışanın yan haklar nedeniyle suçlandığı bir dava bulamadık Ellerinde hiçbir kanıt yok" dedi.



Öte yandan, geçen Kasım seçimlerinde Joe Biden tarafından mağlup edilen Trump, uzun süredir soruşturmayı bir "cadı avı" olarak niteliyor ve siyasi olarak aktif olmaya devam ediyor.



TRUMP'A SİYASETİN KAPILARI KAPANABİLİR



2022 ara seçimlerine yoğun bir şekilde katılmayı planlayan Trump, 2024'te yeniden ABD başkanlığına aday olabilir. Ancak, kapıların kapanmaya başladığına dair işaretler var.



Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, uzun bir süredir Trump'ın vergi kayıtlarını inceliyor, belgeleri mahkemeye celp ediyor ve Trump'ın şirket yöneticileri de dahil olmak üzere tanıklarla görüşüyor. Son olarak delillere bakmak için büyük bir jüri görevlendirildi.



Bu arada New York eyaleti başsavcısı Letitia James, Trump'ın işiyle ilgili kendi sivil soruşturmasını sürdürürken, ceza soruşturmasında Vance ile çalışmak üzere iki avukat atadığını söyledi.



James'in ofisi, Trump Organizasyonunun kredilerde daha iyi şartlar elde etmek için bazı mülklerin değerlerini şişirip şişirmediğini ve emlak vergisi indirimleri elde etmek için değerlerini düşürüp düşürmediğini inceliyor.



Mahkeme kayıtları, Vance ve James'in ayrı soruşturmaları arasında bazı örtüşmeler olduğunu gösteriyor. Buna göre, yerel muhalefet bir golf sahası inşa etme planını engelledikten sonra, şirketin lüks evler inşa etmek için ayrı bir planı rafa kaldırıldı.



"BENİ DURDURMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAKLAR"



Bununla birlikte Trump, her iki soruşturmayı da öfkeyle kınadı.



Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Davanın Demokratların bana karşı yürüttüğü "cadı avının" uzantısı. Trump Organizasyonu yalnızca ABD iş dünyası genelinde standart uygulamaları gerçekleştirdi. MAGA hareketini ve beni durdurmak için her şeyi yapacaklar" dedi.



Diğer taraftan, Trump'ın Washington'daki güç kaybı şimdi onu, ailesini ve şirketini Beyaz Saray'dayken yararlandığı yasal korumalardan yoksun bırakıyor.



Örneğin, Columbia Bölgesi Başsavcılığı, Trump'ın resmi olarak başkanlık görevini devraldığı sırada Washington'daki otelindeki etkinlik alanının kullanımı için 1 milyon dolardan fazla para harcadığı iddiasıyla Trump Organizasyonu ve başkanlık açılış komitesine dava açtı.



TRUMP ORGANİZASYONU HAKKINDA



Trump Organizasyonu (The Trump Organization LLC), Trump'ın çeşitli sektörlerde hizmet veren pek çok şirketin bağlı olduğu ana holdingi oluşturuyor. Trump, 2016'da ABD Başkanı olmasının ardından şirketin yönetimini çocuklarına devretti. Holding bünyesinde, otelcilik, gayrimenkul, golf alanları, kumarhaneler, modellik ajansları, film yapımı ve özel jet kiralama gibi çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler yer alıyor.