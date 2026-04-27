Türk demokrasi tarihinin kara lekesi!

‘27 Nisan e-Muhtırası’ süreci Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesi ve siyasi hayatın önemli kırılma noktalarından biri oldu. Ancak, Erdoğan ve AK Parti hükümetinin dik duruşuyla çöpe atıldı

AK PARTİ TEK BAŞINA İKTİDAR OLDU: Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs'ta ilk tur oylamayı iptal edince, erken seçim kararı alındı. 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimde AK Parti yüzde 46,6 oyla yeniden tek başına iktidar oldu. Ardından yapılan anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin yolu açıldı.MHP'NİN DESTEĞİ İLE 367 KRİZİ AŞILDI: Mecliste yenilenen seçim sürecinde MHP'nin oturumlara katılmasıyla 367 krizi aşıldı ve Abdullah Gül, 28 Ağustos 2007'de Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Tartışmalı bildiri ise 2011'de Genelkurmay'ın sitesinden kaldırıldı.Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak anılan 27 Nisan e-muhtırasına, demokrasi dışı bu müdahaleye AK Parti hükümeti net bir cevap verdi. Dönemin Hükümet Sözcüsü, 28 Nisan 2007'de yaptığı açıklamada, 'Başbakan'a bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın, hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde asla kabul edilemez' diyerek vesayet odaklarına meydan okudu. Siyasetin dik duruşu, Türkiye'nin demokratik olgunluğunu bir kez daha ortaya koydu.