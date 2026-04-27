İstanbul'da Toplu Taşıma Derdi Bitmiyor!

Nurtepe metro istasyonunda onarım çalışması nedeniyle sabah saatlerinde işe ve okuluna gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar, dakikalarca sıra bekledi. İsyan eden vatandaşlar, belediyeye çağrıda bulundu.İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor.CHP'li belediyelerin rüşvet ve yolsuzluk davaları sürerken, İstanbul'a ise hizmet verilemiyor.Yanan ve yolda kalan otobüslere, metro ile metrobüsler de eklenmeye başladı.Bu sabah saatlerinde İstanbullu, Nurtepe Metro Durağı'nda onarım çalışması nedeniyle yine mağdur oldu.M7 metro hattında Nurtepe durağına gelenler, dakikalarca sıra bekledi.Yaşanan aksaklık yüzünden isyan eden vatandaşlar, bağırıp çağırdı.İBB Çözüm Merkezi'ne yazan vatandaşlar, herhangi bir karşılık alamadı ve sosyal medya üzerinden uzun kuyrukların görüntüsü yayınlandı.Sosyal medya üzerinden kuyrukları paylaşan ve isyan eden vatandaşların bazıları şöyle dedi;'Bu çapsız liyakatsiz iş bilemez çalışanlarınız yüzünden herkes Nurtepe'de metrodan indirildi. Çalışma var ise yine insanların bindikleri durakta niye haber verilmez. Bu sıranın 500 metre gerisi ve 15 dakika bekledim. 20 MT gitti.Sakın Nurtepe ötesine gitmek için M7'ye binmeyin.Yani susayım diyorum ama! Madem metro hattında sorun oldu, neden Nurtepe-Çağlayan arası tek servis koyuyorsunuz! İnsanların birçoğu binemediği gibi bir kısmı inemedi, geldiği gibi geri döndü! Bu planlamaları 23 Nisan'da koltuğa oturan çocuk başkan bile yapmaz!İBB Çözüm Merkezi, Nurtepe metro, otobüs gelmiyor bir tane görevli yok.M7 Mecidiyeköy metro raylarında problem olduğu için; Mahmutbey-Nurtepe, Nurtepe-Çağlayan çalışıyor. Umarım olabilecek en kısa sürede biter bu tadilat. İnsanlar mahvoldu.'