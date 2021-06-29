USD (Alış - Satış) : 8,71 - 8,72 EURO (Alış - Satış) : 10,36 - 10,38
 

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu Kocaeli Valisi Yavuz'a tazminat ödeyecek!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açtığı manevi tazminat davasında karar açıklandı..

Güncel / 29 Haziran 2021 Salı 19:44
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu Kocaeli Valisi Yavuz'a tazminat ödeyecek!

İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Seddar Yavuz'un avukatı Resul Yılmaz ile davalı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Güştah Özanadolu katıldı.

Avukat Yılmaz, Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararını da dava dosyasına sunduklarını belirterek, "Davalı, müvekkilime hakaret ederek kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Bu olay nedeniyle de yine aynı hakaret içeriği ile birçok insan müvekkilime hakaret etmiştir. Davalının siyasi kişiliği bulunduğu için toplumda bir algı oluşmuştur. Bu hususlar dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz." dedi.

İmamoğlu'nun avukatı Özanadolu ise ceza mahkemesinde verilen kararın hukuka aykırı olduğunu ve karara itiraz ettiklerini belirterek, kararın kesinleşmesinin beklenilmesini ve davanın reddini istedi.

Özanadolu ayrıca, "Kabul etmemekle beraber bu ifade kullanıldığına dair mahkemenizce bir kanaat oluşsa dahi bu ifade, ifade özgürlüğü kapsamındadır." dedi.

Mahkeme, davacının 100 bin liralık tazminat talebini kısmen kabul ederek, 5 Haziran 2019'dan itibaren işleyecek yasal faizi birlikte 20 bin lira manevi tazminatın İmamoğlu'ndan alınarak davacı Yavuz'a verilmesine hükmetti.

OLAY

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı sırasında Karadeniz gezisi kapsamında 5 Haziran 2019'da Ordu programının ardından İstanbul'a gitmek üzere geldiği Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP Salonu'nda dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla Ordu'da dava açılmıştı.

Davanın 2 Mart'ta görülen duruşmasında, cumhuriyet savcısı mütalaasında, "Seddar Yavuz'a gıyabında ve olay yerinde bulunan tanıklarla ihtilat ederek hakarette bulunduğu ve bu şekilde üzerine atılı 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçunu işlediği anlaşılmakla sanık Ekrem İmamoğlu'nun TCK'nın 125/1, 125/3-a, 125/4 maddeleri gereğince cezalandırılmasına, sanığın hapis cezası ile mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde yazılı bulunan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur." ifadelerini kullanmıştı.

Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi, 17 Mart'ta davayı karara bağlayarak, sanık Ekrem İmamoğlu'na, "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçundan 354 gün karşılığı 7 bin 80 lira adli para cezası vermişti.

Seddar Yavuz

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement