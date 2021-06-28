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İSKİ felaketi gömdü! CHP'li İBB göz yumdu!

Ömerli barajında ölen balıklar, İSKİ ekiplerince, iş makineleriyle barajın yakınındaki toprağa gömüldü. Vatandaşları korkutan bu olay sonrasında yaşadığı hayreti dile getiren bir vatandaş, CHP'li İBB için "Kimse görmeden bu iş de tamam" sözleriyle tepki gösterdi.

Yaşam / 28 Haziran 2021 Pazartesi 12:28
İSKİ felaketi gömdü! CHP'li İBB göz yumdu!

İstanbul'da bulunan ve önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajının etrafını saran balık mezarları bölge halkını şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kurnaköy mevkiinde yapılan çökertme havuzları, balık geçişlerine uygun yapılmamasından ve yumurta bırakan balıkların derin sulara ulaşamamasından dolayı balıklar su birikintilerinde mahsur kaldı.

Birikinti sularda mahsur kalan balıklar suyun çekilmesi ve buharlaşmasıyla yaşam alanı bulamadıklarından dolayı öldü.

DÜZELTMEK YERİNE GÖMDÜLER

İddialara göre Ömerli Barajındaki ölü balıklar İSKİ ekiplerince iş makineleriyle barajın etrafına gömüldü. İddialara göre baraja gelen ekiplerin, balık ölümlerine neden olan çökertme havuzlarını düzeltmek yerine balıkları gömmeyi tercih etmesi şaşkınlığa sebep oldu.

KİMSE GÖRMEDEN BU İŞ DE TAMAM

İSKİ görevlilerinin balıkları gömdüğü anları kayda alan bir vatandaş ise, 'Kimse görmeden bu iş de tamam' diyerek yaşanan çevre felaketinin üstünün örtülmesini eleştirdi.

Ölen balıkların gömülmesi hakkında konuşan bölge sakini Şenol Altıntaş, 'Burada yapılan çökertme havuzlarının yanlış yapılması, balıkların kanallardan birbirine geçiş olmaması dolayısıyla bu kanalda kalan balıklar oksijensiz kaldığı için burada balık ölümleri gerçekleşti. Şu anda burada su var, su çekildiği zaman kanallarla birbirine geçiş yok barajda.

Barajı geçmek için kanallar arasında birbirine bağlantı yapmaları lazım. Ve bunun bir an önce yapmaları lazım. Çünkü burada daha çok balık ölümleri olacak.

Yani bunun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bir ay sonra bile buradan su kalmayacak. Kanalların birbirine geçişi zaten olmaz. Su iyice çekildiği zaman burada kalanlar sadece kanala kalacak. Barajla hiç bağlantısı olmayacak' dedi.

İskİ Felaketİ GİzledİChp'li İbb'den SkandalChp'li Istanbul Büyükşehir Belediyesi

 
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