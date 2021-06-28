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Enver Aysever'den Tunç Soyer'e 50 bin liralık tazminat davası...

Geçtiğimiz aylarda Enver Aysever'in CHP'li belediyelerden özel olarak aldığı ihaleler gündeme bomba gibi düşmüştü. Gelen tepkilerin üzerine CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Enver Aysever'e verdiği ihaleyi iptal etmişti. İhale iptal olunca Enver Aysever, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 50 bin liralık dava açtı.

Siyaset / 28 Haziran 2021 Pazartesi 10:02
Enver Aysever'den Tunç Soyer'e 50 bin liralık tazminat davası...

Geçtiğimiz aylarda Tunç Soyer liderliğindeki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gazeteci Enver Aysever'le '2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti' için toplamda 238 bin 500 liralık bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı.

İhalenin şartları ise Enver Aysever'in cebini doldurmak için ayarlanması kamuoyunun tepkisi yol açtı.

İHALE İPTAL EDİLDİ

İhalenin tepki toplaması sonrası, Belediye Başkanı Tunç Soyer de ihalenin iptal edildiğini açıkladı.

Tunç Soyer'e ihalenin iptali sonrası dava açacağını duyuran Aysever'den ilk somut adım geldi.

50 BİN LİRALIK DAVA

Dava açma nedenini ilk olarak kamuoyunda zedelenen itibarını onarma peşinde olduğunu söyleyen Aysever, CHP'li belediyeden yine para isteyerek 50 bin liralık tazminat davası açtı.

'İSTEDİĞİ RAKAM FAHİŞ'

İhalenin iptali öncesi geçen yıl da CHP'li belediyeden atölye için para alan Aysever'in tazminat talebi sonrası Tunç Soyer, bu miktarın fahiş olduğunu savundu.




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