Acun Ilıcalı Sözcü muhabirine fena sinirlendi! “Sende hastalık galiba bu…”

Ali Koç, sürekli yalan haberleriyle gündeme gelen Sözcü gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu'nun Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'nin gündeminde olduğuna dair yaptığı haber hakkında konuşmuştu. Ali Koç muhabir için 'O adamı iyi takip edin. O adamın kimlerle irtibatta olduğunu daha iyi anlarsınız' demişti.



Sercan Hamzaoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 3 yıllık yeni dönemini yaptığı paylaşım ile kutlayan Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, açıklamasında transfer haberlerinin hepsinin doğru çıkamayacağını söyledi.



ACUN ILICALI'DAN SERT YANIT



Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Sercan Hamzaoğlu'nun paylaşımına yorum yaptı ve muhabiri yalan haber yapmakla suçladı. Muhabiri haberi kisvesi altında sahte beklenti yaratmakla suçlayan Ilıcalı, sert ifadeler kullandı.

Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



'Haber yapıyorum şemsiyesi altında sahte beklenti yaratırsan, fitne sokarsan bunları yaşaman normal. Geçenlerde başkanla aramda geçen hayali bir konuşma uydurmuştun, yalan haber yaptığına bizzat şahidim.'



MUHABİRDEN ILICALI'YA TEHDİT!



Bunun üzerine Hamzaoğlu, Ilıcalı'nın paylaşımını alıntılayarak tehditler savurdu.

İşte Sözcü muhabirinin yanıtı:



'1- Haberimin ne kadar doğru olduğu 1 Haziran'da ortaya çıktı. Benim haberim yalan olsaydı sen değil, kulüp yalanlardı. Hasan Kartal'ın Ankara'daki restaurantındaki konuşmaları biraz düşünürsen sen de hatırlarsın.

2- Ortağın Serkan Bey, gazeteci arkadaşım vasıtasıyla bu sürecin tatlıya bağlanmasını ve uzatılmamasını rica etti. Ben de kabul ettim.

3- Ben 'kavga ettiniz'diye haber yapmadım. Diyaloğu yazdım. Haber Belözoğlu üzerineydi, doğru da çıktı. 'Kavga' kısmını sen uydurdun…

4- Acun, sen benim muhattabım değilsin? Tek ricam var, gece 12'de Samandıraya gidip takımın dikkatini dağıtma. İstersen devamını da açıklayabilirim. Başkan da senin yüzünden herkese fırça atmak zorunda kalmasın.

5- Beni sindirebileceğini düşünme başkalarıyla karıştırma.'



“ALLAH ŞİFA VERSİN”



Bu açıklamayı alıntılayan Acun Ilıcalı bir paylaşım daha yaparak;



'Çok teşekkürler, fitne sokuyorsun derken bunu kastediyordum güzel örnek verdin. 5 senede 2 kere Samandıra'ya gittim, biri Ersun hocayı ziyarete diğeri yönetimin daveti. Sende hastalık galiba bu, aklınca fitne sokacaksın yine. Allah şifa versin' dedi...

Ilıcalı son olarak da; '

'Destek olan herkese binlerce teşekkürler. Taraftarımızdan tek ricam bu şahıs benimle ilgili bundan sonra geçmişe dair yeni bir yalan haber yaparsa zamanında niye bu haberi kullanmadın diye sormanız' ifadelerini kullandı.

